UeD, Eugenia lascia lo studio in lacrime dopo aver visto quello che ha fatto Massimiliano

Colpo di scena a Uomini e Donne. Anzi, due: un bacio e, di conseguenza, un abbandono. È successo tutto nell’ultima puntata del dating show andata in onda. Eugenia Rigotti è la corteggiatrice di Massimiliano e, anche se a malincuore, ha dato una vera e propria svolta nel rapporto col tronista: ha preferito fare un passo indietro, non sentendosi particolarmente apprezzata da lui.

Sono settimane del resto che la trentina lamenta una carenza di attenzioni fisiche da parte sua, convinta di non piacergli abbastanza dal lato estetico. E così dopo il bacio inaspettato tra Massimiliano e la sua 'rivale', Eugenia ha deciso di lasciare lo studio. Di prendersi cioè una pausa dal programma per dare il tempo a Massimiliano di riflettore sul loro rapporto.















Come detto, è da tempo che Eugenia si dice convinta di non piacergli abbastanza. Per Massimiliano invece le sue sono solo paranoie: lo attrae più di ogni altra ragazza in studio dal punto di vista mentale, con lei riesce a trovare una profonda sintonia, ma fisicamente si sente più attratto da altre corteggiatrici. Prima fra tutte Vanessa ed è proprio con lei che in esterna è scattato un bacio.















"Ho paura che tu non abbia il coraggio di dirmi non mi piaci, vattene", è stata la reazione di Eugenia, che è scoppiata a piangere. Massimiliano le ha allora spiegato che non avrebbe problemi ad escluderla se davvero fosse così, e poi, incalzato da Gianni Sperti, ha ammesso: "Sinceramente a livello estetico mi attrae meno, ma di testa è superiore e io uscito da qua voglio una relazione che duri".











Ma non è riuscito a consolare Eugenia che, sempre più delusa, è stata consolata da Maria De Filippi. La conduttrice ha cercato di farle capire che forse ha affrettato i tempi, che dovrebbe vivere questa conoscenza in maniera più leggera, adatta alla sua età. Così, sotto consiglio di Maria, Eugenia ha lasciato lo studio senza però escludere di poter ritornare qualora Massimiliano sentisse davvero la sua mancanza. Poi un confronto faccia a faccia col tronista in cui Eugenia è scoppiata di nuovo in lacrime abbracciandolo.

