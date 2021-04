Lei è uno dei volti che più è stato apprezzato nell’ultimo periodo in televisione. La sua carriera sta iniziando nel migliore dei modi e in tanti sono convinti che, nonostante le delusioni avute negli ultimi giorni, possa reagire al più presto e sfondare definitivamente. Solo alcune ore fa ha pubblicato una meravigliosa sua immagine da bambina e il suo sguardo e i suoi occhi sono rimasti praticamente identici. Un post straordinario, che ha trovato il consenso di tantissimi suoi follower.

Probabilmente in molti riuscirete ad indovinare al primo colpo di chi si tratti, vista la sua bellezza rimasta intatta anche oggi. Deve ringraziare Mediaset e un programma in particolare per averla fatta conoscere al pubblico e nella giornata del 17 aprile sarà anche protagonista da Silvia Toffanin, infatti sarà mandata in onda la sua intervista a 'Verissimo'. Vi abbiamo già fornito alcuni importanti indizi e aggiungiamo anche che si tratta di una bravissima artista, che ha fatto emozionare.















Vedendo attentamente l'istantanea, sembra proprio che il tempo non sia trascorso del tutto. Infatti, è indubbiamente cresciuta ed ora è una bellissima ragazza, ma i lineamenti non hanno avuto cambiamenti significativi. Da piccola era fantastica dal punto di vista estetico e oggi è ancora più affascinante. Inoltre, ha una sua caratteristica principale: ama moltissimo dipingere il suo volto e anche le sue mani. E il suo nome è molto originale. Adesso avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando.















Ebbene sì, questa splendida bimba è Enula di 'Amici 20', eliminata nella scorsa puntata. Dopo il suo abbandono, ha manifestato tutte le sue preoccupazioni per il futuro lavorativo ma sia Maria De Filippi che gli altri compagni l'hanno incoraggiata. Questi i principali commenti dei suoi fan, in seguito alla visione della foto: "Non sei cambiata di una virgola", "Divina fin da piccola", "La nostra bimba preferita", "Enula sei splendida", "Ti amo così tanto", "Che bella piccina che sei Enula".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ENULA (@_enula_)

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Enula a ‘Verissimo’: “Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla scuola. Però, quando ho rivisto il mondo ho capito che mi era mancato. Mi sento anche coccolata dalle persone che incontro per strada, che mi danno un sostegno incredibile. I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo”.

