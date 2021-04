Angela Melillo è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi. Nota al grande pubblico come ballerina e primadonna degli spettacoli del Bagaglino. Da sempre appassionata di ballo, Angela Melillo ha studiato e grazie alla sua perseveranza nel 1991, a 24 anni, approda in televisione come soubrette per Il Tg delle vacanze, e subito dopo entra nel cast del Bagaglino.

Dopo lavora a Scherzi a parte, Beato tra le donne e Domenica in e recita in film e fiction come: Love Bugs, La casa delle beffe, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Nel 2004 è fra i concorrenti del reality show di Rai 2 La talpa, che vince, ma dove soprattutto dimostra di saper superare prove psicofisiche durissime. Dall'11 ottobre 2010 sostituisce Luana Ravegnini nella co-conduzione di Tv mania nella terza serata di Rai 2 poi di dedica al teatro. Insieme a star come Valeria Marini e Pamela Prati, era tra le showgirl più provocanti e amate degli anni '90 e oggi è tornata alla ribalta grazie all'Isola dei famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, in onda dall'11 marzo 2021.















Dedita negli ultimi anni al teatro, Angela Melillo è fidanzata con l'avvocato Cesare San Mauro, ma prima di lui è stata sposata con Ezio Bastianelli, da cui ha avuto Mia, nata nel 2008. "Undici anni insieme di cui cinque di matrimonio non sono pochi", aveva scritto Angela in una lettera pubblicata ai tempi su Di più. "Sono una vita se consideri che dentro ci sono i progetti comuni, i sogni e, soprattutto, la piccola Mia, nostra figlia", ha spiegato la showgirl, che sulla rottura del matrimonio ha detto: "È come se si fosse rotto l'incantesimo".















“Sostanza dei giorni miei, come dice la canzone, per me è mia figlia Mia” ha confidato la showgirl nel salotto di Caterina Balivo. “Ogni volta che ascolto questa canzone non posso che pensare a lei, il più grande successo della mia vita è proprio la mia bambina”.

"La mia è stata una gravidanza particolare – ha raccontato Angela Melillo -. Quando ho scoperto di essere incinta, io ero appena uscita da un mese di ospedale dove ero stata ricoverata a causa di una grandissima infezione alle vie urinarie che poi è proseguita ai polmoni".









“Avevo paura di aver intaccato la salute della mia bambina con tutte le cure a cui mi ero sottoposta. Ho fatto studi e altri test, era davvero alto il tasso di probabilità che nascesse con qualche problema. Ma poi ho deciso, – ha concluso la showgirl – ho portato avanti la gravidanza e oggi Mia è una bellissima bambina sana”.

