Serena Rossi è tornata protagonista della prima serata di Raiuno con una nuova puntata di ‘Canzone Segreta’, il programma del venerdì che ancora una volta si è rivelato un tripudio di splendida musica e di commozione. Tanti gli ospiti vip che si sono susseguiti sul palco, accomodandosi sull’ormai famosa poltrona bianca per un tuffo tra le loro emozioni.

La conduttrice, splendida come sempre, ha dato il via ad un nuovo appuntamento del suo show con un look firmato Laura Biagiotti: al delizioso top bianco senza spalline ha abbinato un paio di pantaloni palazzo neri dalle linee semplici, resi speciali da una piccola striscia verticale di strass. Anche nel make up la conduttrice ha saputo osare con eleganza, optando per un rossetto color prugna e un leggero smokey eyes.















E per iniziare la serata, Serena Rossi ha accolto in studio la bellissima Anna Valle, anche lei bellissima con un tailleur nero. L'omaggio all'ex Miss Italia e attrice in queste settimane tornata protagonista con la fiction 'La compagnia del cigno 2'. inizia con un videomessaggio della sorella Antonella che le mostra il mare della loro Sicilia. Impossibile non sciogliersi in lacrime per lei.















Anna Valle ha raccontato anche un aneddoto curioso: spesso ha con sé dei fiammiferi. Motivo? "Lo faccio perché accendere il fuoco può sempre essere utile. Mi fa sentire sicura l'idea di averli dietro". Ma tornando alle sorprese, per lei sul palco anche gli amici Nadege e Massimo e il marito, Ulisse Lendaro, sposato nel 2008 e papà di Ginevra, che oggi ha 13 anni, e Leonardo, che ha 8 anni.











Ed è stato proprio lui a lasciarla senza parole: mentre Irama intonava ‘One’ degli U2, proprio durante l’esecuzione del brano, Leandro arriva alle sue con una rosa rossa. I due si abbracciano e si baciano teneramente. Poi ballano la loro canzone. “Non me l’aspettavo”, commenta commossa l’attrice. E ovviamente tutto lo studio si fa trasportare dall’emozione.

