“C’è un’altra donna ed è pazza di lui”. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, spunta un terzo incomodo

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti al Grande Fratello Vip Vip 5 e il loro amore continua a gonfi vele. Inizialmente partito in sordina, come una semplice amicizia, i due avevano già sperimentato cosa volesse dire innamorarsi a carte scoperte, conoscendo il passato l’una dell’altro e piano piano hanno iniziato ad avvicinarsi, fino al fidanzamento ufficiale.

Pare che i due abbiano ricevuto un'offerta per partecipare al reality show 'Temptation Island'. I vertici del programma avevano deciso di puntare su di loro per mettere alla prova i loro sentimenti. Ma, stando a quanto è stato riferito, Rosalinda e Andrea avrebbero rifiutato questa proposta. Non hanno quindi voglia di rimettersi in gioco in un'altra trasmissione. Presumibilmente la loro idea sarebbe quella di vivere più serenamente la relazione.















Ospite di Giada Di Micieli nel programma Non Succederà Più di Radio Radio, Andrea Zenga ha parlato del passato della sua fidanzata amata Rosalinda e dell’ex fidanzato Giuliano: “Lei in privato mi ha spiegato perché ha dovuto fingere quelle storie. Per me conta quello che mi dà adesso. Non ho nessun dubbio su di lei, a me importa quello che c’è tra noi e non cosa ha fatto”. Rosalinda Cannavò ha anche sul suo account

account Instagram un video per il fidanzato Andrea Zenga.

Immagini accompagnate dalla dedica d'amore per i due mesi di fidanzamento: "In qualunque modo ci sono" … Una promessa – ha scritto Rosalinda Cannavò sul social – fatta quel 14 febbraio che ci tieni uniti anche oggi a distanza di due mesi dal nostro primo bacio! Un bacio inaspettato, dolce, delicato così tanto da essere una carezza per il mio cuore. Ed è li che le parole non son servite più".















“Ne importava più il giudizio della gente. Esistevamo solo io e te. Tutto il resto non contava più nulla. Ci tenevo già a te! Ad oggi sei la ragione della mia felicità e dei miei sorrisi. Perché non c’è niente di più essenziale per me quanto averti nella mia vita. Non è stato semplice. Però le cose più belle sono sempre quelle più difficili, quelle per cui bisogna combattere! Ho combattuto. Ho scelto. Ho rischiato. Perché ne vale assolutamente la pena e tu per me sei stato un dono di Dio”.

Ma in queste ore arriva anche un gossip al veleno. È il sito Biccy.it a riportare le parole dell'account Twitter 'Agent Beast': "Ed ecco le famose palme: Temptation Island! Il manager di Zenga avrebbe ricevuto una proposta per lui come tentatore. Strano vero? (Sicura la smentita a breve). Andrea vorrebbe qualcosa di più ambizioso ma non è esclusa la possibilità di una risposta affermativa alla fine".









E ancora: “Sipario chiuso, luci spente: il dietro le quinte degli Zengavò. Vi avevo parlato di un 3° incomodo; c’è un’altra donna nella vita di Zenga? Sembrerebbe di sì. Si vocifera che questa signora sia molto conosciuta nel suo settore e che abbia letteralmente perso la testa per Zenga. Ovviamente non posso rivelarne l’identità ma vi racconterò ulteriori dettagli. P.s. Giuliano non è sparito”.

