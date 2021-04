La bellissima Cecilia Rodriguez continua a vivere il suo amore meraviglioso con Ignazio Moser. Nonostante in passato ci siano stati degli allontanamenti, tutto è stato risolto e il loro rapporto si è cementificato ancora di più. Alcuni giorni fa è spuntata la possibilità che la sua dolce metà potesse sbarcare a ‘L’Isola dei Famosi’, ma la sorella di Belen sarebbe troppo gelosa. Per questa ragione sarebbe stata in grado di convincere il fidanzato a rinunciare a questa proposta allettante.

Questo quanto era stato riferito: “Cecilia – ha fatto sapere un’amica – non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5”. Boom, come volevasi dimostrare. Atro che cosa fatta, sentite qua: “Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare”. Sta di fatto che, nonostante il tempo stringa, la partecipazione di Ignazio Moser non è ancora stata resa nota dalla produzione dell’Isola dei Famosi. Ora è stata però lei a sbilanciarsi su un aspetto. (Continua dopo la foto)















Alfonso Signorini ha annunciato a Tommaso Zorzi che la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ci sarà. E dunque è partito il toto-nomi. Il primo nome fatto dal conduttore è stata la sorella di Tommy, Gaia Zorzi, ma adesso è stata Cecilia Rodriguez a svelare un aneddoto. Le hanno chiesto direttamente cosa ne pensasse della possibilità di ritornare nella Casa più spiata d’Italia. E la sua risposta ai follower ha lasciato tutti di stucco. Andiamo a scoprire insieme cosa ha affermato. (Continua dopo la foto)















Cecilia Rodriguez ha iniziato a rispondere ad alcune domande, poste dai suoi fan. Uno degli utenti le ha chiesto: “Saresti disposta a tornare nella casa del Grande Fratello?”. E lei ha affermato: “Penso che siano esperienze che vanno fatte una volta nella vita. Poi mai dire mai”. Quest’ultima considerazione ha lasciato una porticina aperta, infatti il “mai dire mai” ha illuso moltissima gente. La speranza è che Signorini possa riuscire a mettere a segno questo clamoroso colpaccio. (Continua dopo la foto)









Qualche settimana fa lei e Ignazio sono stati criticati per un video. La coppia balla scatenata in barca e a un certo punto Ignazio, attratto dal fondoschiena dell’argentina, non resiste: la sculaccia un paio di volte e poi sorride birichino. Lei commenta con un ironico ‘Questo è il mio fidanzato”. E alla vista di quel filmato qualcuno storce il naso e scrive: “Che squallore!”. E poi è la mamma di Cecilia a difenderla dalle accuse.

