Sull’Isola dei Famosi sta succedendo di tutto. Negli ultimi giorni sono stati diversi i partecipanti costretti a dare forfait. Prima Beppe Braida, il cui padre è risultato positivo al Covid, poi Brando Giorgi e infine anche Elisa Isoardi hanno dovuto abbandondare il gioco per motivi diversi. La conduttrice Rai, in particolare, era data tra i possibili vincenti, nonostante fosse finita a Parasite Island.

Poi un infortunio all’occhio ha rovinato la sua esperienza. “È tutto sotto controllo per ora. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno detto questo. La cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente a un mese”. Come se non bastasse nelle ultime ore è arrivata un’altra ‘batosta’ per Ilary e i suoi che hanno bisogno di una ventata di freschezza per risalire anche negli ascolti. È infatti fallita la trattativa che avrebbe dovuto far approdare nel reality di l’ex gieffino Ignazio Moser. Tutto per la gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez, secondo quanto svelato da un’amica. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma sull’Isola si continua a lottare per la sopravvivenza. E i colpi di scena non mancano. Come quello che ha visto protagonisti Vera Gemma, Myrea Stabile e Andrea Cerioli. Le due ex Amazzoni hanno vinto una prova ricompensa e sono state premiate con del cibo che hanno trovato nella capanna. A questo punto Vera e Myrea hanno preso una decisione che ha mandato in bestia il modello ex Temptation Island. (Continua a leggere dopo la foto)















Vera Gemma e Myrea Stabile hanno deciso di non condividere il cibo con gli altri, ma solo con alcuni dei naufraghi. In particolare i ‘fortunati’ sono stati Beatrice e Fariba, poi Vera ha offerto del cibo anche ad Awed, col quale c’era stato del tenero tempo fa. Evidentemente, però, non tutti sono d’accordo con il comportamento delle due. Sia Andrea Cerioli che Awed rifiutano il cibo: “O mangiamo tutti o non mangio” le parole di Awed. E Andrea è dello stesso avviso. (Continua a leggere dopo la foto)









“Abbiamo tutti fame – ha spiegato Andrea Cerioli – arriva da mangiare per trenta e lo mangiano in cinque. È vero che si gioca a persone e non in gruppo, ma secondo me con la fame non si scherza. Io non lo avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia e non farlo mangiare”. Era stata la stessa Vera Gemma a pensare la stessa identica cosa. Poi però le cose sono cambiate e di fronte alle patatine fritte Vera non ci ha pensato un attimo…

Ed è scoppiato un putiferio con Andrea che ha detto che Vera poteva fare quello che voleva, ma il suo comportamento non gli era piaciuto per niente. E la risposta di Vera è stata senza appello: “Io faccio quello che ca… mi pare”. E il gruppo si è spaccato.

“Torno a casa, non sto bene”. Isola dei famosi, la brutta notizia per Elisa Isoardi e tutti i suoi fan. Il racconto in diretta