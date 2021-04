“E la patata ti piace?”. Isola dei Famosi, gaffe a luci rossi di Ilary Blasi. Il naufrago non si trattiene

L’Isola dei famosi deve fare i conti con una serie di addii. Nella puntata di giovedì 16 aprile hanno abbandonato in due Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. La comunicazione è stata data dall’inviato Massimiliano Rosolino che, in apertura di puntata, ha dichiarato: “C’è una notizia molto importante: Brando Giorgi ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrate in Italia. Brando quindi abbandona il gioco, è passato giusto un mese. Ho detto da subito ai ragazzi che non devono mollare ma in questa circostanza è inevitabile”.

Poi è stata la volta di Elisa Isoardi. “Ho pensato al peggio”, ha esordito rivolgendosi a Ilary Blasi. Poi ha continuato: “Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio ed ha colpito la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non vedevo più”. Allora la conduttrice: “Il medico ti ha rassicurato, giusto? Ha detto che non è grave ma dovrai tenere la benda sull’occhio?”. (Continua dopo la foto)















“Sì sì, mi ha rassicurato. Stanotte è stata un po’ dura però non ha colpito la parte della pupilla quindi.. va bene, sarò una piratessa”. In seguito durante una prova a cui la Isoardi non ha preso parte, la naufraga si è allontanata dolorante e ha comunicato la decisione. “Per adesso è tutto sotto controllo. lo dico per i miei genitori. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese, l’Isola mi ha dato tantissimo [..] È stata l’esperienza più bella della mia vita e dover tornare mi uccide”. (Continua dopo la foto)















Tuttavia la diretta non è stata contraddistinta solo dagli addii, ma anche da una serie di gaffe e doppi sensi. Questa volta il protagonista è stato Ubaldo Lanzo che insieme a Fariba Tehrani, ha sfidato la coppia Miryea Stabile e Vera Gemma per la prova ricompensa. Bendati e uniti da una corda i due hanno saltato, strisciato e corso, ma si sono fatti rimontare dalle due naufraghe e hanno perso al fotofinish. In palio c’erano un sacchetto di patate e un piatto di wurstel e patatine. (Continua dopo la foto)









Le vincitrici ovviamente si sono avventate sui piatti mentre Ubaldo, allergico quasi a tutto, ha sdrammatizzato: “Non importa Ilary, io sono allergico al wurstel”. Non si è fatta attendere la battuta di Ilary Blasi: “E alla patata? Cioè alle patate?”. La risposta del concorrente è stata altrettanto bollente: “No, alla patata, no. La patata è sempre buona fidati, dove la metti, metti, di questi tempi poi non si butta via niente”.

