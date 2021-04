Manca ormai poco al nuovo appuntamento con ‘Amici 20’. Nella serata del 17 aprile andrà in onda la quinta puntata, che si preannuncia scoppiettante. Come accade ormai da quando ha avuto il suo inizio, gli spoiler sono tantissimi e infatti è venuto fuori chi potrebbe lasciare anzitempo la scuola. Pare che la sfida finale sarà tra Deddy e Martina e l’annuncio sull’eliminazione sarà dato da Maria De Filippi in casetta. Non si sa ufficialmente chi dovrà abbandonare definitivamente la trasmissione.

Voci riferiscono che sia proprio Martina Miliddi a dover salutare tutti, ma bisognerà attendere la puntata per scoprirlo. Intanto, però, è finito nel mirino uno dei giudici di 'Amici 20', ovvero Stefano De Martino. A quanto pare non è stato gradito moltissimo il suo atteggiamento assunto nelle precedenti puntate. Ed è per questa ragione che è finito sul banco degli imputati. Chissà cosa accadrà sabato, ma indubbiamente per il conduttore e ballerino non è uno dei suoi momenti migliori.















Molti telespettatori non riescono a sopportare i giudizi di Stefano De Martino, ritenuto un po' troppo di parte nei confronti di un'allieva. I suoi scontri con Alessandra Celentano sono stati diversi e a quanto sembra il popolo della rete si è schierato in favore dell'insegnante di ballo. Nonostante sia amato da tantissimi fan, stavolta l'ex di Belen Rodriguez non è considerato molto neutrale ed è per questo motivo che le critiche stanno aumentando di ora in ora sui social network.















Stefano De Martino è finito nel mirino delle critiche per i suoi giudizi su Martina Miliddi. Si è addirittura vociferato che da parte sua ci sia un interesse estetico nei confronti della ragazza, ma queste indiscrezioni non hanno avuto conferme. Sta di fatto che gli utenti hanno scritto: "Difende troppo Martina". Quindi, non sta a genio agli spettatori di 'Amici 20' questo comportamento, che si augurano sia cambiato al più presto. Vedremo che atteggiamento avrà nella prossima puntata.









Secondo ‘Dagospia’, Stefano si sarebbe avvicinato alla conduttrice televisiva Andrea Delogu: “Sono belli, famosi e soprattutto ufficialmente single: stiamo parlando di Andrea Delogu e Stefano De Martino. Tra la rossa conduttrice e lo showman napoletano pare sia nata una bella amicizia. I due sono infatti assai affiatati e tra loro, dicono i soliti beninformati, c’è un gran feeling. Questa intesa avrà una evoluzione? Chi vivrà vedrà!”.

