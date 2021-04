Niente da fare, il programma non decolla. Anzi. “Game of Games” è calato ancora nella terza puntata e a questo punto la situazione per Simona Ventura si è fatta davvero difficile. In molti attendevano il ritorno di una delle conduttrici più seguite e amate negli ultimi anni. Ma i dati di ascolto sono impietosi e forse neppure un miracolo potrebbe ribaltare lo stato delle cose. Le ultime voci parlano di un clima per niente bello attorno a Simona e al suo game show.

A peggiorare tutto, come dicevamo, i numeri, maledetti numeri, inequivocabili numeri. L’ultima rivelazione si è fermata a 915mila spettatori, appena il 3,7% di share. Troppo pochi per una trasmissione in prima serata su Rai 2. Ma cosa è capitato alla Ventura? Dopo il disperato tentativo anche sull’Isola dei Famosi con uno sbarco in Honduras che non ebbe gli effetti sperati, Simona non è più riuscita a risalire la china. (Continua a leggere dopo la foto)















Eppure “Game of Games” è un format di successo di Ellen DeGeneres, attrice e conduttrice statunitense che negli Usa è diventata un autentico totem della tv. Difficile capire allora perché il programma qui in Italia non decolli. Sarà per l’agguerrita concorrenza? In ogni caso i riflettori, adesso, sono tutti puntati su Simona Ventura e non certo per elogiarla. Nella seconda puntata sembrava che qualcosa si potesse muovere nella giusta direzione. Lo share indicava il 5,10% grazie al milione e 267mila spettatori conquistati. Ma così non è stato. (Continua a leggere dopo la foto)















Gli ascolti, infatti, sono tornati sotto il 4% e non è un caso che perfino il membro del cda Rai Riccardo Laganà abbia dichiarato: “Occorre riscoprire e investire nell’intelligenza e nella creatività”. Così dalla dirigenza è arrivato lo stop: niente più Game of Games in prima serata. Simona Ventura dovrà ‘traslocare’ in seconda, poco prima delle 23 e subito dopo “Un’ora Sola vi Vorrei”, lo spettacolo di Enrico Brignano. (Continua a leggere dopo la foto)









Per i prossimi due mercoledì, il 21 e 28 aprile, al posto di Game of Games in prima serata saranno trasmessi i film “Tutta colpa dell’amore” e “La risposta è nelle stelle2”. Certo gli ultimi tempi non sono stati fortunati per Simona Ventura. Dopo il flop di Agon Channel e il ritorno a Mediaset con l’Isola, Simona aveva fatto bene con “Selfie – Le Cose Cambiano”, poi giudice ad Amici e la prima edizione di Temptation Island. Con la Rai, però, gli ultimi programmi da The Voice of Italy a Game of Games non hanno ottenuto quello che la Ventura e i suoi numerosi fan speravano.

“Ho una malattia e ora anche il Covid”. A Storie Italiane la dura confessione di Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura