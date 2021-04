“Sta con lui!”. Isola dei Famosi, svelato il mistero sul fidanzato di Beatrice Marchetti. Porta chiusa per Awed

L’interesse di Awed nei confronti di Beatrice Marchetti ha costretto la modella ad uscire allo scoperto. La concorrente è arrivata in Honduras mantenendo un certo mistero sulla sua vita sentimentale, ma l’insistenza dello youtuber ha smosso qualcosa. Evidentemente la ragazza voleva tenere separata la sua vita privata dal reality e non voleva accendere i riflettori sulla sua vita sentimentale. E, invece, le cose non sono andate così.

Negli ultimi giorni c’è stato uno scontro tra Awed e Beatrice: lui si è allontanato per non dare troppe certezze e lei ha cercato di capire il motivo. Awed ha interpretato la cosa come una richiesta di attenzioni da parte sua, ma per Beatrice era solo un rapporto di amicizia, poiché la modella ha messo in chiaro di essere fidanzata e quindi non è interessata ad Awed. Lui si è sentito preso in giro e il rapporto tra i due ha subito una brusca frenata tanto che si sono nominati a vicenda. (Continua dopo la foto)















A questo punto sui social è partito il tam tam per capire chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti. Ha chiarito tutti i dubbi Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. L’esperto di gossip ha scovato il fidanzato della modella e ha dato un nome e un cognome e quest’uomo. Si tratta di un imprenditore nel settore delle automobili d’epoca. Si chiama: Mathieu Magni: la storia tra i due non sarebbe neanche fresca, bensì andrebbe avanti da tempo. Pare infatti stiano insieme da un bel po’ e che da tempo abbiano anche iniziato una convivenza. (Continua dopo la foto)















Non si sa il motivo per cui Beatrice Marchetti abbia tenuto così a lungo nascosta la sua relazione. Probabilmente perché non voleva parlare del fidanzato all’Isola dei Famosi e quindi potrebbe averle chiesto lui di tenerlo lontano dal mondo della tv. Di sicuro, tutto questo riserbo non ha fatto altro che aumentare la curiosità e ha attirato l’attenzione su Beatrice Marchetti. (Continua dopo la foto)









Durante la puntata dell’Isola dei famosi Awed si è sfogato. Le sue avances, probabilmente perché colpito dalla bellezza della ragazza, non si sono fermate e stando a quando dichiarato ieri durante la diretta, Beatrice non pare aver disdegnato fino in fondo gli apprezzamenti ricevuti. “Mi ha dato fastidio che sia stata poco chiara e molto fuggitiva”, commenta Awed dopo il due di picche in diretta davanti a milioni di telespettatori. “Dopo averle detto che mi piace, davanti alle telecamere mi ha detto che sono simpatico, poi dietro mi ha invece fatto degli apprezzamenti. Ho trovato il suo un comportamento poco chiaro”.

