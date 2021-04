Nuova puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone nella giornata del 16 aprile. Una delle ospiti che si sono sedute davanti alla padrona di casa è stata Paola Barale. E le rivelazioni che ha fatto la showgirl sono destinate a far rumore a lungo. Si è infatti sbilanciata e ha parlato a cuore aperto di una donna in particolare, che è stata ed è ancora oggi fondamentale nella sua vita. Non ha chiuso le porte a niente, facendo quasi intendere, seppur con ironia, che in futuro tutto potrebbe accadere.

Già in passato aveva riferito: “Se la persona giusta fosse non un lui ma una lei? “Non è mai capitato in vita mia, ma non è da escludere, anche se sono convinta eterosessuale. Di sicuro una donna mi capirebbe di più, ma in tutte le mie relazioni ho sempre cercato persone distanti da me. Voglio vivere un confronto se no non mi serve a nulla. Le nuove generazioni vengono etichettate come ‘fluide’ e penso sia una cosa naturale. Tutte le sovrastrutture che abbiamo, ce le ha insegnate la religione e la storia”. (Continua dopo la foto)















Paola Barale ha fatto riferimento ad un’amicizia da considerarsi molto speciale con un’attrice ben conosciuta in Italia. Su di lei ha infatti detto: “L’amicizia a volte è come l’amore, scatta qualcosa. Tra noi infatti è stato come un colpo di fulmine. Mi ha insegnato un sacco di cose. Ho scoperto in lei, inoltre, una vena di pazzia che ci accomuna”. Ma i complimenti nei confronti di questa sua amica intima, presente in studio, non sono finiti qui, infatti poco dopo ha cominciato ad elencare altri pregi importanti. (Continua dopo la foto)















Paola Barale ha lodato l’attrice Paola Quattrini, figura fondamentale della sua vita privata: “Lei è una donna super energica, super attiva e molto avanti. Quando siamo insieme non sentiamo la differenza d’età che c’è tra di noi”. Infatti, la Barale ha 53 anni, mentre la Quattrini 77. Ed è stata la Quattrini poi ad aggiungere: “Mi è sempre piaciuta anche fisicamente. Tu, Serena, poco fa hai detto che l’amicizia è un po’ come l’amore. Secondo me l’amicizia è ancora più importante dell’amore”. (Continua dopo la foto)









Paola Quattrini ha aggiunto su Paola Barale: “In amore a volte si è condizionati dall’attrazione sessuale”. E la Barale ha replicato: “A questo non siamo ancora arrivate”. A quel punto, con grandissima ironia, Serena Bortone ha chiuso l’argomento affermando: “Mai dire mai nella vita”. Un rapporto sicuramente meraviglioso quello instaurato dalle due donne dello spettacolo.

