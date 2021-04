Come un tuono. Il ritorno di Tina Cipollari non avrebbe potuto essere più rumoroso. Da tempo l’opinionista di Uomini e Donne era assente dalla trasmissione di Maria De Filippi e il pubblico iniziava a manifestare chiari sintomi di ‘astinenza’. La verve, l’energia e le battute della viterbese mancavano troppo, pure in uno show dove, diciamocelo, i colpi di scena non mancano mai. Eppure si sa la vamp è insostituibile.

E così i telespettatori sono ben felici quando Tina si è collegata da remoto garantendo comunque la sua partecipazione attiva. Ed è stata lei stessa a rivelare il motivo preciso di questa lunga assenza. Non sono mancati, poi, i classici botta e risposta con la rivale storica Gemma Galgani con la quale ci sono stati diversi momenti di grande tensione nel corso dell'ultima puntata. Ma Gemma non è stato l'unico 'bersaglio' delle frecciate di Tina.















Tina Cipollari ha rassicurato quanti temevano che la sua lontananza da Uomini e Donne fosse dovuta a problemi di salute o comunque qualcosa di grave. Niente di tutto ciò. Semplicemente la vip si sta trasferendo in Piemonte, precisamente a Torino, la città di Gemma fino al marzo scorso. Dunque, il trasloco le ha tolto tantissimo tempo e non ha potuto partecipare alle puntate degli ultimi giorni. Di sicuro Tina non ha perso la sua grinta e, dopo aver pesantemente attaccato Gemma, se l'è presa con uno dei volti più noti del dating show di Canale 5.















L'opinionista di UeD ha duramente criticato Nicola Vivarelli che, dopo essere uscito con Alice, ha confessato di non essere molto attratto da lei. E a questo punto Tina non ci ha visto più: "Di fronte a una ragazza così bella dici di non aver provato niente, però hai provato qualcosa per Gemma… Mi viene da ridere che stai lì seduto a prendere per il cu** tutta Italia… Sei proprio ridicolo!".









Nicola Vivarelli ha ribattuto: “Ora mi devi spiegare perché starei prendendo in giro tutta Italia…”. E Tina Cipollari ha spiegato il suo punto di vista: “Già non eri credibile quando sei arrivato qua a corteggiare Gemma… E adesso sei ancora meno credibile perché di fronte a una ragazza del genere dici che non è scattato nulla…”.

Nella discussione tra i due è intervenuta così la padrona di casa, Maria De Filippi: “Lui sogna di avere un altro tipo di ragazza al suo fianco”. E Alice ha abbandonato lo studio. Ma tra Tina e Nicola chi avrà ragione?

