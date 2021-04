Non sempre chi viene eliminato durante il gioco finisce nel dimenticatoio. Amici 20 è uno dei talent show di maggior successo anche per questo. Certo vincere aiuta a vincere e la competizione nel programma di Maria De Filippi è spietata. Ma anche per chi deve bere dal calice amaro della sconfitta spesso e volentieri si aprono numerose possibilità. È il caso, ad esempio di Tommaso Stanzani la cui eliminazione ha fatto discutere parecchio.

E infatti il ballerino ha ricevuto una proposta dal coreografo Michele Merola e in ogni caso è entrato nelle grazie del pubblico. Basti vedere il boom dei suoi follower su Instagram. Proprio lo stesso Tommaso ha speso parole di elogio per un’altra concorrente che ha dovuto abbandonare anzitempo la gara: “Ha una voce che mi incanta”. Stiamo parlando di Enula che sabato 17 aprile sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. (Continua a leggere dopo la foto)















Come capitato ai fan di Tommaso anche quelli di Enula dovranno abituarsi a vedere Amici senza la loro beniamina. Proprio la puntata di sabato 17 aprile sarà la prima senza Enula Bareggi, un talento che ha colpito l’immaginario di tanti spettatori non solo per le sue doti canore, ma anche per il suo nome così originale. Ebbene qualche tempo fa è stata lei stessa spiegarne l’origine: l’enula è una pianta erbacea che ha dei fiori di colore giallo e appartiene alla famiglia delle Asteraceae. La mamma della studentessa amava raccogliere questo tipo di fiore, quando era molto giovane, e una volta diventata mamma ha voluto dedicare questo nome alla figlia appena nata. (Continua a leggere dopo la foto)















Altro segno particolare di Enula Bareggi è la sua passione per i colori. E infatti il suo viso e il suo corpo confermano quanto alla cantante 22enne piaccia giocarci. Al momento dell’eliminazione Enula ha ammesso: “Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla scuola. Però, quando ho rivisto il mondo ho capito che mi era mancato. Mi sento anche coccolata dalle persone che incontro per strada, che mi danno un sostegno incredibile”. (Continua a leggere dopo la foto)









Durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo Enula Bareggi parla anche della madre, che le è mancata tanto e che è orgogliosa di lei. Poi, ovviamente, torna il tema dei colori: “I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo. All’inizio mi vergognavo, poi ho sentito che potevo farlo anche fuori casa, così sono riuscita ad essere me stessa”. E, nonostante le paure e l’eliminazione ad Amici è proprio della vera Enula che moltissimi si sono ‘innamorati’.

