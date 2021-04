Nella serata del 15 aprile è andata in onda una nuova puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, stavolta registrata, condotta dalla bravissima Ilary Blasi. Purtroppo in Honduras le cose non stanno andando benissimo, infatti dopo l’addio di Beppe Braida per problemi familiari altri due naufraghi sono stati costretti a salutare per sempre il reality show. Infatti, Elisa Isoardi è stata costretta a fare ritorno in Italia per una problematica ad un occhio che necessita di ulteriori accertamenti medici.

Anche Brando Giorgi, in seguito ad alcuni approfondimenti sanitari, ha dovuto rinunciare a questa esperienza televisiva ed è andato via. Ma è stata Iva Zanicchi una delle protagoniste assolute dell'appuntamento nel piccoli schermo. Tutto merito di una sua clamorosa ed inaspettata affermazione davanti alle telecamere. Quando tutti hanno ascoltato quelle parole dell'opinionista sono rimasti a bocca aperta. Un consiglio ad un protagonista del programma veramente insolito.















Durante la puntata un naufrago ha accusato alcuni problemi e si è confidato con il resto dello studio. In particolare è stato Awed ha confessare con enorme sincerità: "Ho altri pensieri, non vado al bagno da due settimane e mezzo". Ilary Blasi ha immediatamente preso la parola e ha ironizzato, dicendo: "E te credo amore mio, col riso e cocco sai che bel tappo". Risate a crepapelle in studio, poi è stata la volta dell'intervento di Iva Zanicchi e il pubblico è rimasto senza parole.















L'artista ha voluto fornire un consiglio vecchio stile per superare la problematica della stipsi. E ha esclamato: "C'è un sistema antico che può essere che funzioni. Allora, prendi un mazzolino di ortiche e te le strofini nel sedere. Stimola. Sembra una battuta, ma funziona, provate". Ovviamente tutti hanno subito immaginato una cosa: se è vero che potrebbe aiutare a sconfiggere la stipsi, può però arrecare un grandissimo dolore strofinarsi le ortiche. Chissà se Awed si fiderà di questo aiuto.









Elisa Isoardi ha commentato così la sua uscita di scena da ‘L’Isola dei Famosi’: “È tutto sotto controllo per ora. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno detto questo. La cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente a un mese”. L’ormai ex concorrente ha proseguito spiegando che non se lo aspettava. In effetti l’abbandono di Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi è stato inaspettato.

