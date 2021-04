Nella serata del 16 aprile ci sarà l’esordio di Pio e Amedeo con il loro nuovo programma ‘Felicissima sera’. In più di un’occasione hanno sponsorizzato la trasmissione durante la partecipazione in veste di ospiti ad ‘Amici 20’. I comici sono pronti nuovamente a stupire con le loro gag esilaranti, dunque le risate sono assicurate. Al loro fianco ci saranno anche personalità di spicco, basti pensare che uno degli ospiti del primo appuntamento sarà proprio Maria De Filippi, regina di Mediaset.

Si tratta di una nuova avventura lavorativa dopo il seguitissimo ‘Emigratis’. Le attese sono tantissime e sperano che anche in termini di ascolti possano giungere risultati soddisfacenti. Pio e Amedeo sbarcano tra l’altro per la prima volta su Canale 5, visto che in precedenza avevano lavorato su Italia 1. Ma c’è grande curiosità anche per gli aspetti privati dei due. E a catturare l’attenzione dei fan è stata in particolare la moglie di Amedeo, molto conosciuta sui social network. (Continua dopo la foto)















Molti telespettatori si sono sempre domandati quale fosse la vita privata di Pio e Amedeo, ovvero se sono uniti in matrimonio. Entrambi hanno costruito una splendida famiglia, ma è la coniuge di Amedeo Grieco ad essere stata notata maggiormente. Infatti, la signora Maria Finizio ha un seguito considerevole sul suo profilo Instagram, infatti può contare la bellezza di oltre 50 mila follower. Sono davvero innumerevoli le immagini che pubblica sui social, le quali ricevono moltissimi like. (Continua dopo la foto)















Amedeo Grieco ha inoltre due figli, concepiti proprio con Maria. A proposito della moglie, in una passata intervista lui ha affermato: “Maria è stata bravissima e sta bene, e io la ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso”. Queste dichiarazioni erano giunte subito dopo la nascita della secondogenita. La donna è anche di una bellezza incantevole e i due formano una coppia inossidabile e fantastica. Lei sicuramente non si staccherà un attimo dallo schermo per vederlo all’opera. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria (@mariafinizioo)

Amedeo Grieco aveva ricordato qualche mese fa con tristezza il decesso di sua madre: “Qui andiamo avanti mà, noi stiamo insieme, si ride e si scherza, e a tutti sono certo sembro il solito Amedeo, così come deve essere, così come piaceva a te che di me eri proprio innamorata. Il primo compleanno senza i tuoi auguri è un dirupo complicato. Il tempo proverà a cancellare mentre cercheremo di tenere a galla la memoria”.

