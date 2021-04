In queste settimane i telespettatori si stanno chiedendo se e quando potrò esserci una nuova edizione, la numero 6, del ‘GF Vip’. Nelle ultime ore a rompere il silenzio è stato Alfonso Signorini chiarendo cosa accadrà nei prossimi mesi. “La macchina organizzativa si è già messa in movimento per la sesta edizione del programma” ha spiegato il conduttore.

E non è tutto perché avrebbe già in mente chi possano essere i futuri inquilini. Uno di questi è una persona vicinissima al vincitore, ovvero la sorella Gaia Zorzi. Ma la vera bomba riguarda chi siederà in studio al fianco di Alfonso Signorini. Secondo gli ultimi rumors apparsi di recente, Antonella Elia non sarà riconfermata come opinionista al Grande Fratello Vip. I fan del popolare reality show hanno pertanto già iniziato a fare le loro supposizioni sui possibili nomi in lizza, mentre la stessa Giulia Salemi ha ammesso che le piacerebbe rivestire questo ruolo. Continua dopo la foto















L’influencer italo-persiana non è stata tuttavia la sola a fare questa dichiarazione. Alfonso Signorini starebbe puntando a Dayane Mello. Dayane Mello che avrebbe ritrovato anche l’amore con Mario Balotelli.. La voce aveva iniziato a correre dopo una diretta Instagram con “Casa Chi” in cui Dayane Mello raccontava ai fan di una nuova frequentazione. Continua dopo la foto















“Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola. Avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia. Nella mia vita non c’è stato mai però, forse, adesso, ho trovato un fidanzato. Ma se vi mando una foto succede un macello”. In attesa di capire qualcosa di più sulla sua vita amorosa Dayane Mello ha rivelato che dopo essere stata gieffina non disdegnerebbe ora la possibilità di diventare opinionista. Continua dopo la foto













Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)



“Sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia”, ha di fatto dichiarato la modella brasiliana, che ha anche parlato della sua eventuale delusione per il quarto posto. “Essere nominata in finale è stato del tutto inaspettato, ma non nascondo di non aver sperato di vincere. Volevo dimostrare a me stessa di riuscire a sostenere questa sfida arrivando a ottenere questo risultato. Solo così sono riuscita a vivere l’ultimo mese di gioco in serenità”.

Ti potrebbe interessare: Dayane Mello l’aveva promesso. E svela non uno ma ben due nuovi tatuaggi