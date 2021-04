“Parte la denuncia”. Milly Carlucci su tutte le furie dopo il fattaccio: “Non è tollerabile”

Milly Carlucci vuole andare a fondo alla storia. Un episodio davvero increscioso quello che ha visto un repost effettuato sul profilo twitter ufficiale della trasmissione condotta da Milly, ovvero il suo Ballando con le Stelle. Parole volgari sotto gli occhi di tutti e che recitava queste parole: “Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca*** del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da morire”.

Scoppia un vero e proprio 'caso' a Ballando con le stelle. La domanda che tutti si sono posti fin dal principio: ma chi ha potuto accedere alla password dell'account? Un pesce d'aprile per così dire in ritardo, ma si fa fatica a sdrammatizzare del tutto. L'episodio risuona increscioso per Milly Carlucci che non ha trovato niente di divertente nel post.















"Mi è stato segnalato che dall'account ufficiale Ballando con le Stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso. E' un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi".















Scatta dunque la denuncia presso la Polizia Postale: "La Rai sta procedendo nell'immediato alla denuncia presso la Polizia Postale contro ignoti per accesso non autorizzato e diffamazione al profilo twitter ufficiale del programma Ballando Con le Stelle", si apprende dalla Rai, mentre resta in piedi un'ipotesi avanzata dal web: "che il social media manager dell'account sia incappato in una sconveniente svista: pensava di girare il messaggio da un suo profilo (probabilmente fake per non danneggiare la reputazione) e invece lo ha fatto da quello di Ballando", si legge su Biccy.it.









La reazione della conduttrice non poteva che essere immediata, dunque, e il fine è quello di risalire il prima possibile all’identità dell’autore del post. Milly Carlucci non potrà fare altro che andare a fondo a questa storia. Ma la reputazione del programma non verrà di certo rovinata, anche se sicuramente le tensioni negli ultimi giorni non sono mancate e non andranno via con molta facilità.

