Ilary Blasi è la vera protagonista dell’edizione 2021 de “L’Isola dei Famosi”. Bella, ironica e diretta nell’affrontare le situazioni tra i concorrenti, la conduttrice è stata incoronata dai social come regina del reality show tornato in onda dopo lo stop dello scorso anno deciso a causa della pandemia da Covid-19.

Ormai iconiche le battute e gaffe che hanno caratterizzato le prime puntate dell’Isola dei famosi, come il siparietto con Akash Kumar, modello che in questa edizione ha creato non pochi screzi e critiche da parte di naufraghi, opinionisti e telespettatori. Innervosita già durante la sua permanenza sull’isola hondurena o, meglio, al momento di uscire, beccandosi un sonoro “prendi il tuo sacchetto e tornatene in Italia”. (Continua a leggere dopo la foto)















Senza troppi complimenti la conduttrice non ha badato alla forma e viste le frecciatine fatte dal modello durante una diretta Instagram in cui disse ”Io non conosco Ilary Blasi”, ha asfaltato Akah Kumar presentandosi: “Mi presento… Io sono Ilary Blasi”, ha detto la conduttrice rivolgendosi al modello e mettendo in chiaro il suo ruolo all’interno del reality show.

Ma Ilay non lascia nulla al caso anche quando si parla di look, perché i suoi outfit sono curati in ogni particolare. (Continua a leggere dopo la foto)















I suoi abiti durante le prime serate su canale 5 hanno riscosso molto successo, ma hanno attirato anche molte critiche. La scorsa settimana la conduttrice ha scelto un vestito firmato ancora una volta Lia Stublla, brand a cui la presentatrice si è affidata più volte da quando è iniziata questa sua nuova sfida televisiva. Un modello con le maniche lunghe, il collo alto, le spalline imbottite e una gonna con un drappeggio sul fianco che lasciava la gamba nuda. Poi, per completare il tutto, ha abbinato degli accessori “a contrasto” in blu elettrico: décolleté di vernice con il tacco a spillo firmate Le Silla e un maxi orecchino Bozart. (Continua a leggere dopo la foto)









Colori inusuali, spacchi e tagli asimmetrici che mettono in risalto tutta la sua fisicità, la conduttrice ha attirato l’attenzione anche durante la puntata andata in onda il 15 aprile, dove ha sfoggiato un outfit da oltre duemila euro. Ilary ha indossato un abito Rhea Costa, che costa 1000 euro e un paio di stivali firmati Casadei da 1185 euro.

“Finalmente”. Arisa non stava più nella pelle e la gioia è immensa: l’annuncio