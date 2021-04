Al fianco di llary Blasi all’Isola dei Famosi 2021 anche Elettra Lamborghini che insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi commenta le avventure dei naufraghi in Honduras. Recentemente la cantante ed ereditiera ha parlato anche del reality show in onda su Canale 5 a TV Sorrisi e Canzoni, oltre al difficile momento avuto col Covid che l’ha costretta a saltare le prime puntate in studio.

A cui ha anche confidato quali sono i suoi naufraghi preferiti. "Miryea Stabile è molto allegra anche in quelle condizioni estreme. Non è mica facile. Mi è molto dispiaciuto quando Paul Gascoigne si è infortunato alla spalla. Lui è fondamentale perché fa ridere e tiene l'umore alto. Drusilla Gucci è un tesoro con la sua timidezza", ha detto Elettra spostando poi il discorso sui concorrenti che al contrario l'hanno poco convinta.















"Vera Gemma, che è stata eliminata ma ha scelto di andare a Parasite Island, a pelle mi è sembrata molto dura nel carattere. Un po' troppo. Beppe Braida, invece, non ha un'identità molto definita, per ora. Daniela Martani non mi dice molto", ha proseguito Elettra Lamborghini nell'intervista che, ricordiamo, è stata rilasciata prima che la Martani tornasse in Italia.















Nella nona puntata, invece, non è stato eliminato alcun naufrago ma ci sono stati due abbandoni improvvisi: quelli di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. Giovedì 15 aprile, dunque, l'appuntamento su Canale 5 è stato intenso e, come sempre, hanno attirato attenzione i look dei protagonisti. Se Ilary ha puntato sull'oro, Elettra ha portato una ventata di colore indossando un abitino con fantasia floreale.











Si tratta di un modello firmato Saint Laurent, come svela tra le Storie la stessa Elettra e sul sito del brand si legge: “Miniabito asimmetrico monospalla stretto in vita con orlo a balze sul collo, manica corta a palloncino con orlo, motivo floreale all-over, cintura interna regolabile in nastro gros-grain”. Ora la ‘parte dolente’, ovvero il prezzo: il delizioso abitino della Lamborghini costa 2590 euro.

