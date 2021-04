Antonella Clerici in lacrime, lo annuncia: “È morta per colpa del Covid”

Una grande empatia quella che riesce a trasmettere Antonella Clerici, la conduttrice di È sempre mezzogiorno, che nella puntata del 15 aprile 2021, ha aperto la trasmissione ricordando la suggeritrice Carmela, dipendente Rai, morta giovanissima a causa del Covid-19: “Noi siamo una grande famiglia qui in Rai e vorrei ricordarla”. La donna lascia marito, Fabrizio anche lui dipendente Rai, e figli.

La padrona di casa ha spiegato di aver condiviso con la dipendente Rai scomparsa molti progetti. Carmela era una suggeritrice, una "gobbista" in gergo. Il pubblico in studio ha tributato la dipendente Rai scomparsa con un lungo e forte applauso. Era forte la commozione nella puntata odierna di "È sempre mezzogiorno".















Poi ha detto: "Prima di continuare la nostra ricetta vorrei mandare un grande abbraccio, noi siamo una grande famiglia in Rai e ci conosciamo tutti, è stata tanti anni con me una suggeritrice, una gobbista, che si chiamava Carmela. Lavoratrice giovane, sempre sorridente, è mancata purtroppo giovanissima per Covid. Vorrei mandare un grande abbraccio a suo marito Fabrizio, anche lui lavora in Rai, e ai suoi figli".























E ancora: "Lei mi è stata vicina tanti anni e volevo ricordarla". Ma non solo notizie tristi per Antonella Clerici. Il suo ritorno nella fascia del mezzogiorno è un successo. Il programma è stabilmente al 15-16% ed ha fatto definitivamente breccia nel cuore dei telespettatori.

“Siamo una grande famiglia. Per questo motivo voglio ricordare Carmela e mandare un abbraccio a suo marito Fabrizio e ai suoi figli” @antoclerici #ESempreMezzogiorno #15aprile pic.twitter.com/tPb7uKstHd — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) April 15, 2021







Insomma, a pochi mesi dalla chiusura della “stagione”, si può tranquillamente affermare che la trasmissione di Antonella Clerici merita la seconda stagione. La stessa conduttrice su Instagram ha spiegato: “Grazie per l’affetto con il quale ci seguite ogni giorno”. Una rivincita in grande stile per lei che era stata fatta fuori dalla precedente gestione e che adesso sta ricostruendo un nuovo successo per l’azienda a cui ha consacrato una intera carriera. Che bella televisione la sua.

