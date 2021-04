Nuovo appuntamento, il penultimo della settimana, con ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. Nella seconda parte dedicata sempre ad argomenti molto leggeri, come il gossip e il mondo dello spettacolo e della televisione, è avvenuto un episodio che ha lasciato tutti di stucco. In particolare, è stato un tema toccato dalla padrona di casa a farla reagire in maniera inaspettata. Chi era sintonizzato su Canale 5 sarà rimasto pietrificato dinanzi a quel gesto della brava Carmelita.

Prima di riferirvi di ciò che è accaduto, nella puntata anche Amedeo Goria è stato protagonista a Pomeriggio 5 lasciandosi andare a una clamorosa indiscrezione che riguarda Vera Miales: "C'è una bella amicizia. Non siamo fidanzati perché non voglio fidanzarmi con nessuno. Ci frequentiamo ma mi piace la solitudine". Ma lei non si è lasciata scoraggiare dalle parole di Amedeo Goria. "Io rispetto Amedeo", ha spiegato la modella, la quale non ha alcuna intenzione di demordere.















Nella parte dunque dedicata al gossip Barbara D'Urso si è soffermata su alcune coppie vip che si passano moltissimi anni. E come ospite è stata invitata l'ex naufraga de 'L'Isola dei Famosi', Sarah Altobello. La donna ha infatti avuto una relazione sentimentale con il manager Tony Toscano, molto più grande di età. Oggi le loro strade si sono separate e lei ha voluto raccontare cosa è accaduto. Ma poco dopo la presentatrice Mediaset non ha retto ed è esplosa in una grossa risata.















Mentre Sarah stava parlando della storia d'amore avuta col manager, l'immagine di Toscano è apparsa sul led e Barbara D'Urso ha riso tantissimo. Non è proprio riuscita a frenare quella risata ed è stata costretta a fermare anche l'intervista. Si è coperta con un fazzoletto il suo volto ed ha esclamato: "Scusate, non riesco. Lì è apparso su un led il selfie del manager. Ma non è venuto bene in quella foto, è più carino nella foto insieme a Sarah". Poi il tutto è tornato alla normalità.









In una precedente puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ si è arrabbiata Andreina Stival, compagna del nonno del piccolo Lorys: “Togli la telecamera, gliela butto a terra e voglio il nastro, ci volete rovinare ancora. Abbiamo di nuovo iniziato a vivere adesso. Che vi possano ammazzare a tutti, giornalisti di me…a”. E Carmelita ha detto: “I giornalisti di qualsiasi testata fanno il loro lavoro, su un caso come questo che ha fatto parlare per anni”.

