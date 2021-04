Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei volti più seguito della televisione italiana, fino al suo ‘cambio’ di rotta, avvenuto qualche anno fa, quando ha deciso di abbandonare il ruolo di conduttore e giornalista e vestire i panni di opinionista. Ha iniziato la carriera sul piccolo schermo come divulgatore scientifico e culturale, conducendo trasmissioni di successo come “La macchina del tempo” e “Appuntamento con la storia”.

In seguito ha partecipato a format di intrattenimento, sia in Rai che a Mediaset, tra cui il reality show (nonostante la sua precedente avversione per questo genere di programma) l'Isola dei famosi, nell'edizione 2007. Come docente, ha insegnato marketing e Comunicazione alla Bocconi e teoria e tecnica del documentario turistico presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Tra gli amori importanti, quello con l'ex moglie Cristina Navarro Espinosa, sposata in Spagna e con la quale è stato per sette anni. In seguito il suo nome è stato legato a quello del ballerino venticinquenne Max Francese.















La coppia stava progettando il matrimonio e l'adozione di un figlio. Dopo il trasferimento di Alessandro a New York, l'unione si è rotta. Nel 2018 Cecchi Paone è single e aspetta l'amore vero. L'amore, che è stato la causa del suo allontanamento dalla Rai. Ospite del programma di Nove La confessione infatti, Alessandro Cecchi Paone secondo quanto rivelato a Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano online nonché timoniere del talk La confessione, da quando rivelò pubblicamente il suo orientamento tutte le porte gli furono sbarrate nella tv di stato.















In passato, il giornalista dichiarò che l'indicazione di metterlo fuori da ogni programma del servizio pubblico sarebbe arrivata dal "cardinale Tarcisio Bertone". Gomez ha voluto andare a fondo della questione, chiedendo a Paone come possa essere sicuro che il diktat sulla sua presenza o meno nelle trasmissioni Rai sia arrivato da piani così alti.











“Mi è stato detto in maniera esplicita da chi ha applicato questo editto. Pensa che neanche come ospite sono potuto entrare in Rai”, ha raccontato candidamente Alessandro. Parole che faranno discutere e che già rimbalzano ovunque.

