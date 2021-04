Ieri Amedeo Goria era stato ospite di Amadeus ai Soliti ignoti. All’arrivo del primo ignoto, Amedeo Goria aveva spiazzato tutti iniziando a porre domande alla concorrente che per regolamento deve rimanere in silenzio. “Ama il bello”, chiede Goria. La donna (vestita da cuoca) risponde un timido “sì”.

Amadeus lo aveva ripreso rsubito: “Non può rispondere”. Ma Goria ci riprova: “Ha un’agenzia di moda?”. A quel punto, il conduttore “bacchetta” l’ospite: “Ma che ti metti a fare domande? Non puoi fare domande”. Incredibilmente, il giornalista sportivo sceglie un’identità inaspettata: “Se è argentina, ha una scuola di musica”. Immediati i commenti degli “ignotisti” su Twitter: “Ma è vestita da cuoca, è ovvio che fa le empanadas”. E ancora: “Sì, ha la scuola di musica e a ricreazione fa le empanadas”. “Amadeus è nero”, commentano gli utenti. Ma non è tutto. Amadeo Goria sbaglia tutte le identità (tranne una) e arriva alla fase finale con zero euro. Continua dopo la foto















Oggi Amedeo Goria è stato protagonista a Pomeriggio 5 lasciandosi andare a una clamorosa indiscrezione che riguarda Vera Miales. Se da un lato, la modella ha dichiarato di essere fidanzata con Amedeo Goria e che tra loro ci sia amore, dall’altro il giornalista non sembra confermare del tutto. “C’è una bella amicizia. Non siamo fidanzati perché non voglio fidanzarmi con nessuno. Ci frequentiamo ma mi piace la solitudine”. Continua dopo la foto















Vera Miales, anche lei ospite di Barbara D’Urso, che di recente ha parlato degli ascolti di Domenica Live, non si lascia scoraggiare dalle parole di Amedeo Goria. “Io rispetto Amedeo”, spiega la modella, raccontando che avendo un modo di intendere le relazioni diverso, il giornalista ha bisogno di frequentare a lungo una persona prima di poter ufficializzare una relazione. Continua dopo la foto











Vera Miales è una modella e barista di origini moldave che vive nelle Marche. La donna è nata nel 1984 ha 36 anni e tra poco ne compirà 37, ben 31 anni in meno rispetto al suo compagno, Amedeo Goria. Sin da ragazza Vera Miales ha mostrato una grande passione per la moda ed infatti ha lasciato la Moldavia per seguire il suo sogno in Italia.

Ti potrebbe interessare: “Amedeo Goria e Guenda, incidente d’auto”. Ecco cosa è successo davvero a padre e figlia