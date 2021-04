Nella puntata del 15 aprile di ‘Uomini e Donne’ è avvenuto il clamoroso ed inaspettato ritorno della dama Ida Platano. Dopo la sua lunga assenza dal programma di Maria De Filippi, la padrona di casa l’ha rivoluta con sé scatenando una marea di commenti sui social network. Infatti, in tanti hanno contestato questa decisione e hanno iniziato ad insultare pesantemente l’ex di Riccardo Guarnieri. Nell’appuntamento su Canale 5 un particolare ha però colpito praticamente tutti.

Tornando un attimo sugli attacchi, ecco cosa hanno scritto i follower a tal proposito: "Si sapeva sarebbe tornata, ma la dignità?", "Ridicola, riparte il circo", "Ida è la copia di Gemma, ma con trent'anni di meno", "Che pesantezza, basta", "No comment". Dunque, non è partita proprio nel modo migliore la sua nuova avventura nel programma. Come riferito precedentemente, un aspetto ha catalizzato l'attenzione del pubblico. Mentre Maria si è soffermata anche su un altro particolare.















Durante il suo intervento a 'UeD' Ida Platano è parsa abbastanza frenata. Nonostante la sua esperienza avuta nella trasmissione, non ha dato la sensazione di essere troppo a suo agio. E la conduttrice le ha infatti fatto notare che è stata abbastanza in imbarazzo. Lei stessa ha successivamente ammesso: "Sono un po' arrugginita". Poi la De Filippi le ha chiesto quali fossero gli uomini che avevano subito attirato la sua attenzione. E la dama ha cominciato ad elencare i nomi di alcuni cavalieri.















Ida Platano ha quindi riferito di essere interessata a Luca, come aveva già affermato a 'Uomini e Donne Magazine', ma anche a Marco. Con quest'ultimo ha pure ballato su invito appunto del cavaliere. Poi Maria ha annunciato una decisione che le ha fatto immenso piacere, infatti avrà la possibilità di sedersi al fianco di Gemma Galgani. Per chi non lo sapesse, la dama torinese è una sua grandissima amica e quindi le due potranno nuovamente rincontrarsi e parlare insieme.









Il pubblico e la regina di Mediaset si sono resi conto di un suo cambio look molto bello. Infatti, Ida Platano si è presentata in studio con i capelli colorati diversamente. Rispetto a come siamo abituati a vederla di solito, ha deciso di renderli più scuri. Almeno da questo punto di vista tutti sono stati concordi nel dire che la sua bellezza sia rimasta completamente intatta. Adesso tocca conquistare gli spettatori col suo percorso.

