Incidente all’Isola dei Famosi. Elisa Isoardi prelevata da Playa Esperanza per controlli medici

Lunedì Elisa Isoardi è scoppiata in in lacrime all’Isola dei Famosi 2021. A farla piangere, questa volta, è il fratello Domenico. “E pensare che non ha la televisione e il gas”, ha detto la conduttrice parlando del fratello, che prima della sua esperienza nell’isola le ha dato molto consigli su come vivere senza comfort.

"Cara Elisa, non credo che l'emotività che c'è dentro di me riesca a farmi fare uno di quei messaggi super come altre persone. L'unico sistema per arrivare a te è questo. Vivi pienamente questa esperienza, sappi che ti sono sempre vicino e fatti coraggio. Ti voglio tanto bene Eli, ti abbraccio", sono state le parole che hanno fatto crollare la conduttrice in lacrime. La scorsa settimana Elisa Isoardi ha perso al televoto flash contro Andrea Cerioli che, invece, è rimasto sull'isola, ma come agli altri naufraghi, anche a lei è stata data la possibilità di rimanere in gioco, ma a Playa Esperanza, la spiaggia degli eliminati.















A differenza del visconte e Daniela Martani, che hanno invece deciso di abbandonare il reality, Elisa Isoardi ha accettato subito questa seconda possibilità continuando la vita da naufraga. Comunque, quello che è certo è che la Isoardi non ha intenzione di mollare e a Playa Esperanza mostra la grinta di sempre, insieme alle sue compagne, l'ex pupa Miryea Stabile e Vera Gemma. Ma ora c'è apprensione per la conduttrice, che proprio sull'isola ha avuto un incidente.















Elisa Isoardi stava cucinando il riso quando si è alzato il vento e un pezzo di brace è volato colpendole l'occhio destro. La Isoardi ha lamentato subito il dolore, ha chiesto il coltello per vedere cosa avesse, ma Myrea l'ha rassicurata: "Non c'è niente, non vedo nulla sopra e sotto l'occhio, sciacquati con acqua, tanta acqua". Ma la conduttrice è stata prelevata per essere sottoposta ad alcuni accertamenti.









In infermeria incontrerà probabilmente Brando Giorgi, anche lui alle prese con qualche problema di salute. Nel daytime di ieri, mercoledì 15 aprile, de L’Isola dei famosi 2021 improvvisamente il naufrago, eletto leader proprio nella puntata di lunedì sera, vincendo prima la prova di resistenza e poi quella del fuoco, ha dovuto lasciare Playa Reunion per degli accertamenti.

