Ha fatto divertire, emozionare e ballare milioni di italiani. E adesso è già pronta per la nuova edizione che partirà a settembre 2021. Stiamo parlando di Milly Carlucci che con il suo “Ballando con le Stelle” ha saputo conquistare tutti, critica e pubblico. Il format, i personaggi, le coreografie e, perché no, le discussioni e i botta e risposta con i giudici hanno trasformato la trasmissione in un successone.

Nella scorsa edizione la finale, vinta da Lucrezia Lando e Gilles Rocca, ha raggiunto il 18,5% di share con ben 5 milioni e 172mila spettatori, niente male. Adesso, però, è già tempo di pensare al nuovo "Ballando con le Stelle". E il nome che circola in queste ore come prima concorrente è di quelli che non passano certo inosservati. È stato il settimanale "Di Più Tv" a rivelare chi sarà a cimentarsi in prove di ballo tanto affascinanti quanto difficoltose. Si tratta di una miss Italia.















Sarà la 19enne Martina Sambucini la prima concorrente dello show condotto da Milly Carlucci Ballando con le Stelle 2021. In realtà la prima miss dello storico concorso di bellezza ad essersi aggiudicata il titolo grazie al voto via social ha dichiarato di essere stata contattata proprio da Milly Carlucci. Ma non sono i ballerini ad agitare la conduttrice.















Poca fa infatti si è verificato un incidente di percorso piuttosto pesante. Chi si occupa di gestire la pagina dello show del primo canale della Tv di Stato, ha infatti retwittato il seguente messaggio: "Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da Morire" Il team di Ballando con le Stelle ha eliminato il commento volgare dalla pagina e l'utente di nome Salvatore ha cancellato il suo profilo su Twitter.











Milly Carlucci, la conduttrice del programma, ha rotto subito il silenzio commentando l’accaduto. “Mi è stato segnalato che dall’account Ballando Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso” sono le parole che si leggono sui social, scritte da Milly Carlucci. La conduttrice Rai ha inoltre aggiunto che si tratta di un episodio estremamente gravo: “E’ un fatto gravissimo ed intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi” si legge sul suo profilo Twitter.

