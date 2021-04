Enrico Papi è finalmente tornato grande protagonista in televisione con il suo programma ‘Name that tune – Indovina la tua canzone’, in onda sul canale Tv8. La sua vita professionale non è però stata caratterizzata solamente da grandi successi. Il pensiero va sicuramente a ‘Sarabanda’, che per tantissimi anni è stato seguito con grande entusiasmo da milioni di persone. Poi però è improvvisamente scomparso dal piccolo schermo e in questi anni tutti si sono chiesti cosa sia accaduto.

A distanza di tempo, il conduttore ha voluto finalmente rompere il silenzio su questa storia e ha rivelato alcuni particolari molto negativi. Stavolta ha messo da parte la diplomazia e ha svelato come stessero realmente le cose. Non è stata dunque una sua decisione quella di lasciare la tv. Durante l'intervista al settimanale 'Nuovo' sono emersi alcuni retroscena molto gravi, che hanno indubbiamente lasciato di stucco il pubblico. Andiamo a scoprire insieme di cosa è stato vittima.















Negli scorsi mesi si era parlato della possibilità che potesse sbarcare a Mediaset. Infatti, Paolo Bonolis starebbe seriamente pensando di andare via da Mediaset e intraprendere altri percorsi. Nel momento in cui si materializzasse l'incredibile addio di Paolo Bonolis, i vertici di Mediaset non vorrebbero rimanere scoperti. Per questa ragione ci sarebbero già stati alcuni contatti con Enrico Papi. Ma poi non si è saputo più nulla e probabilmente resterà dunque a Tv8.















Enrico Papi si è sfogato così a 'Nuovo': "Sono stato vittima di bullismo televisivo. Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è costretta da altre persone. Siccome per fortuna ho anche una vita privata, quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l'ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia. Poi è stato importante l'approdo a Tv8".









Enrico Papi ha aggiunto: “Mi sono messo alle spalle quel periodo così difficile”. Poi ha parlato della moglie Raffaella: “Mi ha fatto innamorare il suo essere svalvolata come me. Noi non amiamo fare progetti, se non quelli più importanti, come la decisione di mettere al mondo i nostri figli. Viviamo alla giornata e non conosciamo la noia, sappiamo quindi riscoprirci ogni giorno”.

