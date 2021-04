Tina Cipollari ha fatto preoccupare moltissimo nell’ultimo periodo. La sua assenza prolungata da ‘Uomini e Donne’ ha causato un via vai di voci su ciò che era successo. Inizialmente c’era chi avesse ipotizzato un suo clamoroso abbandono del programma di Maria De Filippi, poi è spuntata fuori l’indiscrezione sul possibile contagio da coronavirus. Dunque, si presumeva che l’opinionista fosse stata affetta dalla malattia e quindi che non potesse prendere parte alle registrazioni.

Nella giornata del 15 aprile il mistero è stato finalmente svelato. La vamp è ritornata nella trasmissione di Canale 5, ma non in presenza. Infatti, si è collegata da remoto garantendo comunque la sua partecipazione attiva. E poi è stata proprio lei a rivelare il motivo preciso di questa lontananza. Non sono mancati durante l’appuntamento pomeridiano momenti di tensione con la storica rivale Gemma Galgani, anche perché in un certo senso si è toccato un tema vicino alla dama. (Continua dopo la foto)















Dopo averla vista in videocollegamento i telespettatori non hanno potuto fare altro che esultare davanti a questa notizia. Dall’interno della sua abitazione Tina Cipollari ha quindi preso parte alla puntata, inoltre parlando proprio con la De Filippi ha voluto fare chiarezza sulla vicenda. La motivazione è stata completamente differente rispetto a quello che si era immaginato finora. Fortunatamente non si è trattato nulla di grave e non c’entrano affatto le sue condizioni di salute. (Continua dopo la foto)















La vulcanica opinionista di ‘UeD’ ha dunque rivelato che si sta trasferendo in Piemonte, precisamente a Torino, la città di Gemma fino al marzo scorso. Dunque, il trasloco le ha tolto tantissimo tempo e non ha potuto dunque timbrare il cartellino per diversi giorni nel programma Mediaset. Ha comunque poi usato la sua solita ironia, dicendo che ha preso questa decisione per portare avanti alcune indagini. Chiaro dunque il riferimento alla Galgani, essendo di quelle parti. (Continua dopo la foto)









Tina Cipollari ha comunque specificato che non si trova ancora attualmente a Torino. A quel punto, Gemma Galgani le ha chiesto quale fosse la zona precisa in cui si trasferirà e lei ha risposto: “Ancora non mi sono trasferita, prossima settimana. La zona è segreta, non lo vengo certo a dire a te”. Quindi, non ha voluto sbilanciarsi più di tanto. Non resta che capire se farà ulteriori chiarimenti nelle prossime puntate.

