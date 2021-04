“Sono attratta dalle donne…”. Maurizio Costanzo show, la confessione della vip in studio. Ma i fan criticano: “E il tuo fidanzato?”

Arisa protagonista del Maurizio Costanzo Show dove si torna a parlare di amore nel senso più generale e di coppie che non per forza devono essere quelle composte da uomo e donne. Lo stesso padrone di casa continua a rimarcare la questione soprattutto alla luce delle ultime novità politiche e delle richieste impellenti di una società che è cambiata ma sicuramente il mood della serata non era gravoso, come sempre in questo programma.

A far sorridere un po’ ci ha pensato Arisa che, ospite al Maurizio Costanzo Show, ha avuto modo di parlare della sua tendenza sessuale confermando di essere etero ma senza nascondere la sua attrazione verso le altre donne, un’attrazione che, però, non è fisica ma bensì più latente e, di certo, non incline alla “consumazione”, diciamo così. In particolare, a domanda diretta di Maurizio Costanzo, Arisa rilancia: “Sì, sono attratta dalle donne ma non è consumata, mi possono piacere le donne ma non ci vado a letto, per ora no, se sarà vi farò sapere”. (Continua a leggere dopo la foto)















Arisa poi prosegue spiegando: “Non c’è nessun problema per me, mi piace il loro profumo, un abbraccio ma niente di più”. Il momento è stato esilarante ma sicuramente c’è chi gioca molto sulla questione dell’attrazione e gli ospiti di Costanzo non hanno dubbi: “Ci sono sempre più donne che cercano il contatto fisico con altre donne e il rapporto tra due donne non è più un tabù come un tempo”. (Continua a leggere dopo la foto)























Protagonista sempre Arisa del battibecco hot avuto con Rudy Zerbi nel corso della scorsa puntata del serale di Amici 2021. La battuta fatta da Zerbi alla cantante – “Ieri era a casa mia” – l’ha infastidita molto. Ecco perché, quando si conclude la sfida contro Pettinelli e Peparini e Celentano e Zerbi chiamano già Arisa e Lorella Cuccarini, la cantante chiede subito a Zerbi una smentita. (Continua a leggere dopo la foto)



“Comunque vorrei che tu ti rimangiassi quello che hai detto prima!” tuona Arisa. Zerbi fa finta di non capire, allora Arisa chiarisce “Il fatto che ieri ero a casa tua!” Lui però continua col gioco: “Visto che mi staio trattando male allora sai che faccio? Vi rimando su!”

Ti potrebbe anche interessare: Michelle Hunziker sconvolta, dalla bufera a un vero incubo: “Minacce di morte da ore”