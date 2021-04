“Ecco chi vince”. Amici 20, chi parla non ha dubbi: “È la voce migliore del talent, incanta”

Ha incantato con la sua grazia e la sua potenza espressiva. Ma è stato ‘fatto fuori’. Tommaso Stanzani ha lasciato un segno indelebile su Amici 20, ma sabato 3 aprile è arrivata una eliminazione, per molti sorprendente e ingiusta. Ma il talent show di Maria De Filippi è così, prendere o lasciare. Ti regala fama e notorietà, ma in un attimo può regalarti brucianti delusioni. Ora Tommaso, tra i ballerini più amati di sempre dal pubblico, dice la sua su chi vincerà questa edizione.

Prima, però, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, si è confidato sul suo stato d'animo. E nel frattempo c'è chi, come il coreografo Michele Merola, gli ha fatto una proposta professionale che non si può rifiutare. "Subito dopo l'eliminazione – dice Stanzani – ho avuto paura. All'interno del programma sapevo bene cosa fare. Avevo gli insegnanti che mi seguivano tutti i giorni, dentro la casetta mi trovavo bene con tutti i compagni. Vivevo in questa 'bolla' e mi sentivo protetto. Poi, passata la paura, c'è stata la voglia di continuare a studiare e a ballare".















L'affetto e gli attestati di stima per Tommaso Stanzani sono davvero tanti. "All'interno non mi rendevo conto di ciò che succedeva fuori. Appena uscito ho ricevuto tantissimi messaggi. Il mio profilo Instagram è impazzito. Prima di Amici avevo sì e no 2000 followers, ora sono più di 350mila. Credo siano aumentati di 200mila proprio la sera in cui sono stato eliminato". E così, nonostante la batosta rimediata Tommaso si sta rifacendo. Con gli interessi.















"Quando ho fatto il casting iniziale – ha confidato Tommaso Stanzani – per me sarebbe stato un onore lavorare con qualsiasi professoressa, la maestra Celentano non aveva ancora assegnato nessun banco perché non era soddisfatta del livello di danza e io non ero il ballerino tipico, quello che rientra nei suoi canoni. Sono stato la sua scommessa". Sull'eliminazione il ballerino ha dichiarato: "Forse io ero quello che piaceva un po' meno ai giudici, sicuramente sono l'unico concorrente che non ha vinto una sfida!".









“Però – prosegue Tommaso Stanzani – mi hanno fatto molto piacere le belle parole di tutti e anche della maestra Lorella Cuccarini che ha sempre detto che in me vedeva un talento e ha sempre espresso stima nei miei confronti. Non ho rimpianti”.

Infine il ballerino fa le sue previsioni su chi sarà il vincitore di Amici 20: “Quest’anno è una bella scommessa, perché è tutto talmente inaspettato. Secondo me Giulia Stabile, lo spero per lei. Nel canto direi Sangiovanni, è bravo e ci sono tante ragazzine che stravedono per lui. Mi sarebbe piaciuto anche Enula, ha una voce che mi incanta”.

