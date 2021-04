Le notizie piovono su quello che è diventato uno degli uomini più desiderati d’Italia. Stiamo ovviamente parlando di Can Yaman, l’attore turco ora fidanzato con Diletta Leotta. Una serie di notizie un po’ negative lo hanno avvolto nell’ultimo periodo e per questo l’attore ha deciso di sparire da Insagram.

Nel social infatti Can Yaman riceveva puntualmente minacce di morte e insulti, per colpa anche di chi non crede alla sua relazione con la Leotta, etichettandola come trovata pubblicitaria. Ma non è l'unico motivo che in questo periodo ha messo nell'angolo il bel Can, proprio perché nelle ultime ore è gli giunta un'altra pessima notizia, che non farà altro che andarsi a sommare alle altre.















Proprio recentemente Can Yaman ha tirato fuori le unghie e risposto più volte ai criticoni social, assicurando di amare davvero Diletta Leotta e di non essere in cerca di altra pubblicità. Questo poco prima di chiudere i battenti di Instagram. Poi ieri sera si è svolto il misfatto, che lo ha portato, stamattina, a udire un'altra pessima notizia. E stavolta no, i social non c'entrano. Infatti ad essere sotto inchiesta è il suo lavoro, il ruolo in Daydreamer.























Nella giornata di mercoledì 14 aprile 2021, gli ascolti tv hanno sancito la vittoria de Il Commissario Montalbano in replica. Infatti è stato l'episodio 'Salvo Amato, Livia Mia' che ha conquistato il 19,6% di share, con 4.504.000 spettatori. È stato proprioLuca Zingaretti che ha messo al tappeto Can Yaman, nel frattempo in onda su Canale 5. Daydreamer ha registrato il 10% di share e 2.274.000 spettatori. Davvero molto, molto poco.

Su Rai2 la terza puntata di Game of Games con Simona Ventura ha interessato solo 930.000 spettatori pari al 3,9% di share. Numeri decisamente bassi per la prima serata di Rai2 che si avvicinano a quelli di Tv8. Il varietà di Enrico Papi, Name That Tune, ha segnato 729.000 spettatori con il 3,2%.

