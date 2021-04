“Sapevo quello che era successo. Non ho seguito molto il GF prima di entrare. Diciamo che conoscevo il fatto che si chiamasse Adua Del Vesco. Non conoscevo bene i particolari di quelle vicende. A me interessa che ho incontrato una persona che mi ha colpito tanto. Una volta usciti non mi sono fatto influenzare dal suo passato perché credo che tutti abbiamo commesso degli errori, chi più chi meno”.

E ancora: "Lei in privato mi ha spiegato perché ha dovuto fingere quelle storie. Per me conta quello che mi dà adesso. Non ho nessun dubbio su di lei, a me importa quello che c'è tra noi e non cosa ha fatto". Una dichiarazione d'amore in piena regola quella di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò. Sempre più innamorati e sempre più inseparabile. Appena finito il GF Vip hanno iniziato a darsi da fare e nuovi importanti scenari si sono aperti. Sia per Andrea che per Rosalinda.















Dei suoi progetti, Rosalinda, ne ha parlato oggi nel programma radiofonico Turchesando dove è stata ospite con il cantante Gigi Finizio. Per iniziare il cantante napoletano dopo aver parlato della sua carriera ha accolto una richiesta della conduttrice Turchese Baracchi che gli ha detto: "Rosalinda Cannavò ha il sogno di iniziare la carriera da cantante. Sono sicura che tu potrai leggere tra le righe della sua anima profonda come la tua e tirerai fuori un pezzo strepitoso. Lei ha come sogno quello di fare un musical".















"Questa è una cosa molto interessante e devo dire la verità potrebbe essere fattibile, nel mio pensiero c'è la voglia di tornare in teatro. Ho un'idea particolare di un musical all'avanguardia e Rosalinda ci starebbe molto bene", ha risposto Gigi. Parole alle quali è arrivata la replica di Rosolandi "Quando canto provo una sensazione indescrivibile".









“Devo dire la verità sei brava. Tu vieni dalla Sicilia che è una terra vulvanica, già la voce è un’espressione importante. Anche un semplice suono può essere un messaggio – ha proseguito Finizio – “Si può lavorare tantissimo su di te, quindi vai tranquilla. Amare la musica significa nascere con un dono del Signore”.

