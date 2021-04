Momenti ancora di tensione a ‘L’Isola dei Famosi’. Ci sono stati tantissimi litigi nei giorni scorsi, con Brando Giorgi autentico protagonista. E proprio il naufrago è stato costretto ad abbandonare la spiaggia per essere sottoposto ad alcuni accertamenti di natura medica. Nonostante abbia avuto problemi con molti concorrenti, il resto del gruppo lo ha salutato e si augura non ci sia nulla di grave. Nelle prossime ore saranno forniti sicuramente altri dettagli sulla vicenda.

Intanto, però, è scoppiata in lacrime Valentina Persia. Prima di raccontarvi cosa è successo, vi riferiamo anche di un altro fatto. Fariba Tehrani ha risposto che a lei non piacciono le false amiche, parlando con la Persia. Infine Fariba è andata da Paul Gascoigne a rivelargli tutti i commenti fatti sul suo conto da altri del gruppo. Gli ha riferito che volevano nominarlo perché dice parolacce e ha modi bruschi. Il gruppo si è accorto di tutto, quindi Roberto e Gilles sono andati da Paul a dirgli che non è vero che volevano nominarlo.















Valentina Persia non è riuscita proprio a mandare giù il boccone amaro delle nomination. In particolare, ha avuto una delusione fortissima da Brando Giorgi. Qualche ora fa, come si è potuto vedere dal daytime, si è confidata con altri protagonisti del reality show di Ilary Blasi ed è sbottata: "Mi rode il cu..o che mi ha votato e che sto in nomination perché non vorrei uscire. Uscirei con la lacrima perché questo è il mio sogno". A quel punto Andrea Cerioli l'ha subito rincuorata.















Andrea ha quindi detto: "Se qualcuno dovesse vincere il reality spererei che fossi tu". Poi Valentina Persia ha aggiunto su Giorgi: "Brando si è dimostrato quello che è, ovvio, scontato e banale". E Cerioli ha asserito: "Ha fatto una figura di m***a". Quindi, ha preso le difese totali della comica, la quale sta vivendo molto male questa situazione. La speranza è che possa superare questo momento il prima possibile. Ma quella nomination non è proprio riuscita a digerirla totalmente.









Dopo essere uscita da ‘L’Isola dei Famosi’ ha parlato Drusilla Gucci: “Mi ha fatto piacere scoprire di essere amata dal pubblico. E sono felice che i compagni mi vogliano bene”, aveva anche aggiunto. Ma era rimasta ferma sulla sua convinzione: tornare a casa il prima possibile. Il motivo? Basta guardare le foto. Stanca e dimagrita aveva ammesso quando arriva a Playa Esperanza, dove vivono già Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi, la fiorentina non acconsente alla sua seconda possibilità.

