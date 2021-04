“Che bugiarda… Ha fatto la spia”. Fariba Tehrani, dopo la lite la vendetta. Ma tutti i naufraghi se ne sono accorti

Dopo le nomination sale la tensione all’Isola dei famosi. E a farsi sentire questa volta è Fariba Tehrani: fino a qualche giorno fa è rimasta nell’ombra. Ora sembra tirare fuori gli artigli perché se fino a qualche tempo fa tutto quello che faceva o proponeva restava nell’ombra o non veniva accolto di buon grado dal resto dei naufraghi, adesso la situazione è cambiata e Fariba lo fa chiaramente notare. Tutto inizia al momento del pranzo quando i concorrenti mangiano il riso.

Dopo il primo giro di riso ne segue subito un altro e via che Gilles Rocca prende la sua terza porzione prima degli altri, senza attendere una nuova ripartizione. Fariba Tehrani prende l'occasione al volo per sottolineare la differenza di trattamento nei suoi confronti. Quindi Gilles le fa notare che da quando è stata nominata non è più nella fase zen.















Tra gli spettatori della lite c'è anche Roberto Ciufoli, convinto più che mai che Fariba stia solo facendo la vittima. Al loro fianco c'è anche Valentina Persia, insofferente a certi atteggiamenti di Fariba e del suo continuo rinfacciare i favori che le fanno "Pensa di essere la vittima di tutti" confessa Valentina. Insomma, pensano che Fariba si stia comportando così perché è in nomination. E a questo punto vuole giocarsi tutte le sue carte.















La mamma di Giulia Salemi ha proseguito e ha ribadito che ciò che fa lei viene sottolineato da tutti, quando sbagliano gli altri invece no. Interviene Roberto Ciufoli che chiede di fare i nomi e Fariba risponda a tono. Valentina Persia si è sentita chiamata in causa e si è unita allo scontro. A lei in particolare non le è piaciuto che Fariba abbia tirato in ballo cose successe giorni fa. Lo scontro prosegue: la Persia non ha negato a Fariba di non apprezzare alcuni lati del suo carattere. Fariba ha risposto che a lei non piacciono le false amiche.









Infine Fariba va da Paul Gascoigne a rivelargli tutti i commenti fatti sul suo conto da altri del gruppo. Gli ha riferito che volevano nominarlo perché dice parolacce e ha modi bruschi. Il gruppo si è accorto di tutto, quindi Roberto e Gilles sono andati da Paul a dirgli che non è vero che volevano nominarlo. In verità, alcuni commenti su Paul ci sono stati e alcuni erano dell’idea di dover far presente all’ex calciatore il tutto. Tra queste persone c’era anche Angela Melillo, che poi lo ha nominato. Gilles Rocca in confessionale ha detto: “Paul andando avanti nel gioco è una persona nominabile, ma non sto pensando ora di nominarlo. Fariba è bugiarda, io detesto le bugie”.

