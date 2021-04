Si sta già parlando con insistenza del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo i sei lunghissimi mesi di lavoro della scorsa edizione, che ha visto trionfare meritatamente Tommaso Zorzi, il presentatore Alfonso Signorini è già proiettato al futuro. Ed ha riferito alcuni particolari molto interessanti proprio durante la trasmissione ‘Il Punto Z’ dell’influencer 26enne. A svelare le dichiarazioni del conduttore ci ha pensato ‘Giornalettismo’ sul suo sito. Innanzitutto ha eliminato ogni dubbio dei telespettatori.

Infatti, l'edizione numero 6 ci sarà eccome. Non essendoci stata ancora l'ufficialità, alcuni temevano potesse essere successo qualcosa di negativo, invece il direttore del settimanale 'Chi' ha ammesso che la macchina organizzativa e già al lavoro. Lavoro che è decisamente in fase avanzata, visto che sta già puntando sui nomi dei prossimi vipponi. E proprio durante il suo intervento a 'Il Punto Z' ha fatto un nome e cognome bomba, che potrebbe varcare la fatidica porta rossa.















Dialogando con Tommaso, Alfonso Signorini ha innanzitutto voluto rievocare un retroscena. Infatti, ha tirato in ballo il primo provino effettuato dal ragazzo prima della sua selezione: "Quando si è presentato era con i riccioli biondi in stile Paolo Ciavarro il ritorno. L'ho spedito dal parrucchiere e gli ho detto di ripresentarsi. Per fortuna di tutti". Poi ha voluto dire la sua anche sull"Isola dei Famosi' di Ilary Blasi e sul suo preferito: "Sono ancora indeciso tra Brando Giorgi e Valentina Persia".















Ecco poi arrivare la bomba davanti a Zorzi. Alfonso Signorini ha infatti puntato proprio la sorella del giovane: "Il primo nome che vorrei nella Casa è Gaia Zorzi, tua sorella. Ti chiedo una mano Tommaso". Un invito ufficiale, che avrà fatto molto piacere alla ragazza. Vedremo dunque se il vincitore del 'GF Vip 5' riuscirà a convincere definitivamente l'adorata sorella. Nelle prossime settimane se ne saprà di più e usciranno presumibilmente altri nomi di possibili nuovi concorrenti.









Intanto, Mauro Coruzzi che l’argomento su cui si è scontrato maggiormente con Tommaso Zorzi è stato quello relativo agli uteri in affitto: “Lo scontro riguarda un tema a me molto caro, la tutela dei diritti delle donne, le quali non meritano di essere utilizzate come semplici uteri in affitto…Tutto il resto è indiscutibile, ma se ti eleggi a difensore dei diritti…”.

