In attesa della prossima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, è accaduto un imprevisto in Honduras e il tutto si è scoperto nel daytime, andato in onda il 14 aprile. Dopo l’abbandono di Beppe Braida, colpito da problemi familiari a causa del coronavirus che ha infettato i suoi genitori costringendo al ricovero in ospedale il padre, è successo un altro episodio importante. Uno dei naufraghi è infatti stato costretto ad abbandonare ‘Playa Reunion’, tra lo sconcerto generale degli altri concorrenti.

A proposito del reality show di Ilary Blasi, l’ex protagonista Daniela Martani è intervenuta affermando: “Ho detto no a Playa Esperanza perché se avessi accettato sarei andata in ballottaggio con Elisa Isoardi, non so se questo lo sapete, così ho detto di no. Dopo cinque giorni di pioggia ed una gran fatica che provavo in quel momento mi è venuto istintivo dire di no. Quando ho parlato con la mia amica stavo per cambiare idea, ma poi mi hanno incalzata ‘Dai, dai, dai..’ e là di nuovo ho riconfermato il no”. (Continua dopo la foto)















Negli ultimi giorni ci sono state tantissime discussioni a ‘L’Isola dei Famosi’. I litigi verbali hanno assunto toni davvero durissimi ed uno di coloro che più di tutti è sbottato è stato Brando Giorgi. E proprio quest’ultimo ha dovuto lasciare la spiaggia per un imprevisto. Nonostante ci siano stati numerosi problemi con lui, tutto il resto del gruppo lo ha salutato e incoraggiato. Pochi i dettagli emersi, anche se alcune indiscrezioni hanno fatto riferimento a situazioni di natura medica. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto è stato scritto dal programma durante il daytime, Brando Giorgi ha lasciato Playa Reunion per alcuni accertamenti medici. Non si sanno ulteriori particolari su di lui, ma la speranza di tutti è che possa essere una cosa di poco conto. Probabilmente nelle prossime ore saranno fornite altre notizie in merito, forse dopo questi esami. Chissà se questo momento no del naufrago possa ridurre i contrasti e permettere in futuro una convivenza sull’isola più pacifica. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore è stata sganciata una bomba sull’ex naufrago Akash Kumar. Il nuovo numero in edicola di ‘Novella 2000’ ha infatti svelato: “Pare che la bellissima Francesca Lodo e Akash Kumar avrebbero avuto un piccolo flirt prima che lui lasciasse il reality definitivamente”, ha scritto Armando Sanchez nell’articolo. Chissà se le cose siano andate davvero così.

