Aria sempre più tesa nella scuola di Amici 20 ma qualcosa sembra stia per succedere. Ieri, un duro faccia a faccia tra Alessandra Celentano e Martina ha visto l’allieva in lacrime. Alessandra Celentano ha sfidato Martina, ma la ballerina di latino-americano è stata costretta a rifiutare. Prima, però, si è sfogata perché avrebbe voluto accettare la sfida, nonostante non avesse praticamente alcuna possibilità. Anche Lorella Cuccarini ha ribadito che non avrebbe accettato l’invito della Celentano.

Ma Martina non è stata l’unica ad essere messa in sfida. Raffaele infatti è stato a sua volta sfidato da Rudy Zerbi. Raffaele deve vedersela con Deddy su un pezzo a scelta di Domenico Modugno. Una sfida molto intrigante su uno dei mostri sacri della musica italiana. Tornado a Martina, Lorella Cuccarini ha deciso di incontrare sia lei sia Alessandro. L’insegnante di danza ha spiegato ai due ballerini di aver fatto una controproposta alla Celentano: dal momento che nel pezzo c’è una base classica perché non far disputare la sfida ad Alessandro? Continua dopo la foto















La proposta stata ben accolta dai ragazzi, per la gioia della stessa Martina che poco prima aveva commentato la vicenda con un eloquente “Ho fatto una figura di…”. Prima di cantare vittoria, tuttavia, bisognerà attendere il verdetto della Celentano che potrebbe anche non accettare questa modifica della sfida. Continua dopo la foto















In ogni caso Martina ha già commentato: “Già mi immagino la Celentano che dirà ‘fai di tutto per proteggere’ Martina”. Avrà ragione? Ma non è solo questo a agitare gli animi. C’è anche un’altra cosa mai successa nella storia del programma. Lorella Cuccarini e Arisa hanno sfidato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, con un vero e proprio guanto di sfida. Continua dopo la foto











La Celentano ha subito detto di no: “Non ci penso minimamente, non ho nessuna intenzione. Ci sono i ragazzi, non vedo perché dobbiamo fare questa cosa. Abbiamo 80 anni per gamba. Spazio ai giovani”- Rudy però, che intanto se la rideva, ha provato a convincerla ad accettare. Secondo lui infatti dovrebbero accettare e cambiare il guanto di sfida, come fanno spesso le stesse Arisa e Lorella.

