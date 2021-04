Il ‘Grande Fratello Vip 5’ ha avuto la sua conclusione lo scorso mese di marzo. A vincere l’edizione del reality show di Alfonso Signorini è stato Tommaso Zorzi, che da lì in poi ha aumentato a dismisura la sua popolarità. Oltre ad essere seguitissimo sui social network, è diventato opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’ e del ‘Maurizio Costanzo Show’. Inoltre, ha iniziato a condurre il suo programma ‘Il Punto Z’. Ma anche altri volti della trasmissione sono riusciti ad avere miglioramenti professionali.

Si parla tanto anche di Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. In queste settimane i telespettatori si stavano chiedendo se e quando possa esserci una nuova edizione, la numero 6, del 'GF Vip'. Ed ecco che nelle ultime ore è uscita fuori una dichiarazione di Alfonso Signorini che non lascia spazio ad equivoci. Una notizia molto importante, che chiarisce cosa accadrà nei prossimi mesi. Vediamo cosa è stato rivelato dal conduttore.















A fornire indicazioni in più su cosa succederà prossimamente è stato il sito 'Giornalettismo'. Infatti, pare sia riuscito a catturare alcune frasi che il padrone di casa si sarebbe lasciato scappare dialogando con Tommaso Zorzi. Sembra proprio che l'organizzazione per il 'Grande Fratello Vip 6' sia già iniziata, quindi non ci sarebbero dubbi. Ancora una volta il pubblico avrà la possibilità di ammirare nuovi concorrenti nella Casa più spiata d'Italia. E chissà chi sarà l'erede dell'influencer.















Parlando con Tommaso, Alfonso Signorini avrebbe affermato: "La macchina organizzativa si è già messa in movimento per la sesta edizione del programma". E non è tutto perché avrebbe già in mente chi possano essere i futuri inquilini. Uno di questi è una persona vicinissima al vincitore, ovvero la sorella Gaia Zorzi. A tal proposito, il presentatore Mediaset gli ha detto: "In questo ti chiedo una mano, Tommaso". Non resta che aspettare l'eventuale risposta della ragazza.









Intanto, a proposito di Tommaso Zorzi, ha confessato una cosa davvero bollente. Nel corso dell'intervista a Radio 105, Battaglia e la Leotta hanno chiesto a Zorzi di ricordare la sua prima apparizione in tv e la sua risposta è stata a dir poco inaspettata: "Ho fatto un cameo in bukkake". "Ma non si può, dai, Tommaso è stato un piacere", la reazione di Daniele Battaglia.

