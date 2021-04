Akash Kumar è stato eliminato dopo appena una settimana dal suo arrivo a L’Isola dei Famosi 2021 e nella scorsa puntata era già ospite in studio, dove non sono mancate discussioni e frecciatine con conduttrice e opinionisti. In particolare con Tommaso Zorzi, con cui il modello tanto chiacchierato aveva una specie di conto in sospeso. Dopo aver ribadito all’opinionista che parla sempre di lui, l’ex naufrago ha anche sottolineato di aver fatto il suo percorso.

E Zorzi: "Basta dire che hai vinto, hai fatto due puntate". "Guarda che una settimana su L'Isola è come sei mesi al Grande Fratello, qua non sei nella tua comfort zone", la replica stizzita di Akash. Insomma, a distanza di settimane dai loro scontri a distanza sembra non esserci alcun punto di incontro tra naufrago e opinionista.















Tornando ad Akash, sia durante la sua permanenza in Honduras che dopo l'eliminazione dal reality le voci e le notizia su di lui si sprecano. E ora a lanciare una nuova bomba di gossip ci ha pensato Novella 2000 che nel nuovo numero in edicola parla di un flirt con un'altra naufraga: "Pare che la bellissima Francesca Lodo e Akash Kumar avrebbero avuto un piccolo flirt prima che lui lasciasse il reality definitivamente", scrive Armando Sanchez nell'articolo.















Naturalmente, come anche precisato dal giornalista di Novella, si tratta di voci che circolano nei corridoi di Mediaset ma emerse da "fonti che hanno un certo credito". E sono proprio queste a dare addirittura per certo che Akash Kumar, durante la sua fugace permanenza a L'Isola abbia approcciato, diciamo così, con la bella ex letterina di Passaparola Francesca Lodo.











Va anche detto che non ci sono video a testimoniare l’avvicinamento tra il modello e l’influencer ma non è da escludere, scrive ancora la rivista, che il tutto possa essersi verificato a telecamere spente. Al momento dunque non resta che attendere informazioni da parte di Akash Kumar o Francesca Lodo, la cui vita privata, tra l’altro, è praticamente blindata. Non è infatti dato da sapere se dopo gli amori vip del passato oggi abbia una frequentazione.

