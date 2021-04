“Mi sto sentendo male, aiuto”. Le Iene, lo scherzo alle vip è pesantissimo. E sul web fioccano gli insulti: “Vergognatevi!”

Pesantissimo scherzo quello de Le Iene ai danni delle sorelle Nasti, Angela e Chiara. Entrambe sono diventate due influencer con un notevole seguito a sostenerle. Instagram è la loro vita, in termini di notorietà e di lavoro. Infatti proprio grazie al noto e molto diffuso social network le due ragazze sono in grado di ottenere contratti, sponsorizzazioni, inviti ad eventi esclusivi e prodotti solitamente di cosmetica da promuovere e contribuire a fare diffondere.

Proprio per queste ragioni la redazione de 'Le Iene' si è chiesta quale potrebbe essere la reazione delle due bellissime sorelle Nasti, due vecchie conoscenze di 'Uomini e Donne'. Una reazione che è molto facile da prevedere, invero.















Il programma di Neri Parenti, che va in onda in maniera ininterrotta sin dal 1997, ci mostra una piccola quanto divertente anteprima di quello che i telespettatori che si sintonizzeranno alle ore 21:10 potranno vedere. Si vedono le due sorelle bloccate nella neve, di notte, e senza alcuna possibilità di potere chiedere aiuto.























Oltretutto la zona dove è avvenuto l'imprevisto è sprovvista della copertura necessaria per garantire il corretto funzionamento di qualunque telefono cellulare. Chiara ed Angela si lasciano andare a delle reazioni di isteria che hanno del tragicomico. Come finirà lo sapremo solamente assistendo alla puntata del martedì sera de 'Le Iene'.



C’è da dire tuttavia che a commento del post pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione di Italia 1, ci sono parecchi commenti che giudicano in maniera niente affatto positiva le due ragazze. Una cosa che va messa in preventivo per chi fa un lavoro che comporta il sovraesporsi dal punto di vista mediatico. Chiara Nasti è attualmente fidanzata con il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo. Anche Angela fa coppia fissa con un giocatore di Serie A. Si tratta di Kevin Bonifazi, difensore in forza all’Udinese.

