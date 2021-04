“È tutta colpa tua!”. Volano stracci tra Tommaso Zorzi e Platinette. L’accusa di Mauro Coruzzi

Si torna a parlare della lite tra Tommaso Zorzi e Platinette. E lo si fa sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000, dove il giornalista Gabriele Lazzaro ha scritto un lungo articolo sullo scontro tra il vincitore del GF Vip e Mauro Coruzzi avvenuto al Maurizio Costanzo Show. In questa occasione il giornalista ha spiegato per filo e per segno da dove è iniziata la polemica: lui al GF Vip ha attaccato duramente Mauro Coruzzi per alcune posizioni espresse sul mondo LGBTQ+.

Quello è stato l'annovero e da lì è partito un botta e risposta a distanza culminato nel faccia a faccia al Costanzo Show. Il giornalista ha poi raggiunto Platinette per chiedergli di esprimere una sua opinione a caldo su tutte queste polemiche. E quest'ultimo, con estrema schiettezza, ha fatto presente che tutta questa bufera è partita da Tommaso Zorzi: "Una polemica, partita dal signor Zorzi, che non è il caso di reiterare…".















Coruzzi, in questo suo intervento sull'ultimo numero del settimanale Novella 2000, ha poi precisato che l'argomento su cui si è più scontrato con Tommaso Zorzi, la cui tata ha rotto il silenzio in un'intervista rilasciata a Chi, è quello relativo agli uteri in affitto.























A questo punto Platinette ha mostrato di avere le idee chiarissime, asserendo di essere assolutamente contro questa pratica perchè le donne vanno rispettate: "Lo scontro riguarda un tema a me molto caro, la tutela dei diritti delle donne, le quali non meritano di essere utilizzate come semplici uteri in affitto…". Parole che non lasciato spazio a ulteriori interpretazioni.



La vera domanda è: Tommaso Zorzi tornerà ad attaccarlo? Platinette, il quale è stato recentemente ospite al Maurizio Costanzo Show, ha concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 lanciando un’ultima frecciata velenosa nei confronti di Tommaso Zorzi: “Tutto il resto è indiscutibile, ma se ti eleggi a difensore dei diritti…” Ci sarà presto un altro confronto tra Tommaso Zorzi e Mauro Coruzzi?

