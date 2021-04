Ad ‘Amici 20’ la ballerina Martina ha avuto un crollo emotivo a causa del guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano, ma non è purtroppo l’unica situazione incandescente. La ragazza è stata consolata dalla sua insegnante Lorella Cuccarini e sicuramente è riuscita a reagire nel modo migliore. Ma nelle ultime ore è stato un altro protagonista della scuola di Maria De Filippi ad aver avuto uno sfogo. E la maestra Anna Pettinelli non è riuscita a sopportare questa situazione.

Tornando a Martina, quest'ultima ha affermato: "Non ce la faccio a ballare con una che mi sta dietro, pensando ai passi, per me quello non è ballare, è eseguire una coreografia". La giovane ha fatto riferimento a quello che era successo nella puntata precedente. Infatti, era stata costretta ad avere alle sue spalle l'esibizione precedente della 'rivale'. Così facendo, stando alle sue parole, ha molta difficoltà a concentrarsi e non riesce quindi a dare decisamente il meglio di sé.















Ad avere una reazione molto negativa è stato il cantante Aka7even della squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Durante il daytime, il ragazzo ha affermato: "Sono arrivato al limite". Dunque, ha avuto una nuova crisi come già successo alcune settimane fa. La Pettinelli non ha gradito affatto questo comportamento del suo allievo, che potrebbe lasciare, e lo ha quindi invitato a comportarsi in modo differente. Anche perché ha poi lanciato un vero e proprio ultimatum all'artista.















Anna Pettinelli ha quindi detto: "Stai facendo la lagna, sei una lagna. Se hai questo atteggiamento moscio io lascio". Ha provato a tirargli su il morale, ma non vedendo reazioni positive, ha perso la pazienza. Poi Aka7even ha aggiunto: "Hanno trovato il pelo nell'uovo", in riferimento ai giudici Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. Staremo a vedere cosa accadrà sabato 17 aprile. Riuscirà a farsi apprezzare o sarà criticato ancora? Non resta che attendere la prossima puntata.









Nelle scorse ore, a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Emanuele Filiberto ha riferito un retroscena su Maria De Filippi ad ‘Amici 20’: “Non vuole che i giudici parlino con i professori, né prima, né dopo la puntata. Maria vuole che rimaniamo ‘vergini’. Motivo? Ogni conversazione potrebbe influenzarci”. Dunque, nessun rapporto di amicizia con i professori di ‘Amici 20’, che devono tenersi lontani dai giurati.

