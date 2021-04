‘Amici 20’ è un successone. In particolare, da quando è iniziato il serale i telespettatori non smettono di seguire il talent show di Maria De Filippi, che sta diventando sempre più avvincente. Ovviamente non mancano le polemiche e i pianti, infatti Martina è scoppiata in lacrime dopo aver saputo del guanto di sfida di Alessandra Celentano. Dopo le crisi di Aka7even delle scorse settimane, stavolta è la ballerina ad aver avuto un crollo emotivo molto forte. E la Cuccarini l’ha tirata su.

A proposito comunque degli ascolti straordinari del programma, Mediaset starebbe valutando seriamente di allungarlo. Infatti, la finale che al momento dovrebbe tenersi il 15 maggio potrebbe essere rinviata di una settimana. Nelle ultime ore è intanto intervenuto uno dei giudici del serale, Emanuele Filiberto, che ha svelato un segreto. La padrona di casa ha infatti imposto una cosa a lui, Stash e Stefano De Martino. Andiamo a scoprire insieme qual è stata l'indicazione della conduttrice.















Emanuele Filiberto è intervenuto a 'Tv Sorrisi e Canzoni'. In un primo momento si è soffermato sugli altri colleghi: "Loro danno un giudizio tecnico, io ho una visione delle esibizioni più distaccata e internazionale". Parlando invece degli allievi, ha ammesso che tutti hanno del talento e meritano dunque quel palcoscenico. Ha infatti aggiunto che lavorano tutti sempre in modo sodo. Poi ha finalmente tolto ogni dubbio su Maria De Filippi e ha rivelato quindi un dettaglio interessante.















Emanuele Filiberto ha dichiarato che la De Filippi non influenza in alcuna maniera gli altri, i quali sono quindi liberi di esprimere i loro pareri. Ma c'è comunque un aspetto che lei ha voluto rimarcare: "Non vuole che i giudici parlino con i professori, né prima, né dopo la puntata. Maria vuole che rimaniamo 'vergini'. Motivo? Ogni conversazione potrebbe influenzarci". Dunque, nessun rapporto di amicizia con i professori di 'Amici 20', che devono tenersi lontani dai giurati.









Intanto, Raimondo Todaro è pronto a sbarcare ad Amici. Grande colpo per Maria De Filippi che è riuscita a mettere le basi per questo inedito incrocio televisivo fra Amici e Ballando con le stelle. Dovrà giudicare nel corso del day time di Amici (in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Uomini e donne) una gara di ballo fra i ragazzi del talent show della De Filippi.

