“Finalmente posso dirvelo”. Pago, la notizia-bomba arriva direttamente da lui

“Tale e quale show” è uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Il format prevede la sfida tra diversi personaggi famosi che si trasformano grazie all’aiuto di una squadra di coach che li aiuta a perfezionare ballo, canto e recitazione. Inutile dire che i risultati sono spessissimo sorprendenti ed esilaranti con Carlo Conti che sa come far divertire tutti, senza però che la tensione della competizione venga meno.

E lo scorso anno grande protagonista è stato il cantante Pago che, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha poi sbancato l'edizione del programma condotto da Conti. Un programma che, va ricordato, è campione di ascolti avendo raggiunto, proprio nell'ultima serata il 19,11% di share con 4 milioni e 209mila telespettatori, ovvero un milione in più rispetto alla concorrenza. A settembre Tale e Quale Show ritorna e c'è già una bellissima sorpresa.















Pago, nome d'arte di Pacifico Settembre, non è solo un bravo cantante, ma nello show di Carlo Conti ha saputo dimostrare di essere anche un bravissimo imitatore. Tutto contribuisce a renderlo uno degli artisti più amati dal pubblico, anche perché lui mantiene coi suoi follower un legame costante. E aggiorna i suoi fan praticamente su tutte le tappe importanti della sua vita e della sua carriera.















Stavolta, dopo aver ringraziato le fan page che lo supportano e 'sopportano', Pago ha svelato che nella prossima stagione parteciperà nuovamente a Tale e Quale Show. Lo ha fatto, come spesso succede, in una delle sue ultime stories su Instagram. "Partecipare al torneo di Tale e Quale Show? – le parole del cantante – Certo ci sarò, ma sarà in autunno quest'anno". La prossima edizione dello show di Carlo Conti sarà trasmessa infatti a settembre.









Ma Pago non è conosciuto solo per la sua musica. Negli ultimi tempi si è molto parlato di lui per la sua storia con Serena Enardu, ‘vivisezionata’ anche dalle telecamere di Temptation Island e del Grande Fratello Vip. Dopo diversi periodi burrascosi Serena e Pago si sono lasciati, definitivamente.

E nelle ultime ore il cantautore, in riferimento alle numerose pagine create dai fan e dedicate alla loro storia, ha spiegato: “Se le pagine vogliono esistere possono esistere tranquillamente, l’importante è essere onesti, sinceri e rispettosi”. Infine Pago ha fatto luce su un incidente in bici occorso al figlio Nicola, nato dalla storia con Miriana Trevisan: “Sta bene, adesso è con la madre ma ha rischiato grosso”. Meglio così.

