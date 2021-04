Anche Bianca Guaccero è stata colpita dal male del momento, infatti ha annunciato nella giornata del 12 aprile di aver contratto il coronavirus. Ha spiegato di essersi alzata con febbre e un po’ di tosse e il tampone a cui si è sottoposta ha dato l’esito che ovviamente non sperava. Nell’appuntamento di martedì 13 aprile di ‘Detto Fatto’ è intervenuta in collegamento da casa e ha fatto un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, durante il suo dialogo con i conduttori che la stanno sostituendo.

Infatti, visto che lei è stata costretta a dare forfait, la puntata è stata portata avanti da Jonathan Kashanian, Carla e Gambi. Ha approfittato di questo intervento da remoto anche per ringraziare tutti coloro che le hanno manifestato un affetto infinito. Probabilmente non si sarebbe mai aspettata una quantità simile di messaggi e quindi non ha potuto fare altro che dire grazie al suo pubblico. Andiamo a vedere adesso come sta la presentatrice e attrice e come sta evolvendo la patologia. (Continua dopo la foto)















Bianca Guaccero ha esordito affermando davanti alle telecamere: “Mi avete fatto piangere”. Ha inoltre avvisato tutti che anche il tampone molecolare ha dato esito positivo e dunque il Covid-19 è confermato. In precedenza aveva fatto un tampone antigenico. A tal proposito ne era comunque certa, visto che i sintomi accusati nelle scorse ore facevano presagire al coronavirus. Ha ammesso che le cose stanno andando sempre meglio, anche se qualche acciacco è ancora presente. (Continua dopo la foto)















La conduttrice Rai ha quindi esclamato: “Mi chiedono tutti come sto e io non so come rispondere. Io sto benino, nel senso che ho un pochino di febbre, oggi va un pochino meglio di ieri devo dire, ho anche un po’ di tosse e un po’ di raffreddore. Ho qualche dolore muscolare, ma continuo a far passare i giorni sperando di superare quelli che sono i giorni critici. Bisogna fare un percorso e io sto seguendo i consigli del medico curante. Fidatevi dei vostri medici”, ha concluso. (Continua dopo la foto)









Bianca Guaccero aveva annunciato così la sua positività: “Purtroppo ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci, purtroppo ahimè in questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia, e anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva, stasera aspetto il risultato del molecolare”.

Gravissimo lutto per Beatrice Buonocore di UeD. L’ultimo commosso saluto: “Guardaci da lassù”