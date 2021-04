Amici 20, la sfida continua. Dopo le recenti clamorose eliminazioni che hanno fatto parecchio discutere, su tutte quella di Tommaso Stanzani, il talent show di Maria De Filippi vive un altro momento topico. Più volte è stata sottolineata la differenza di stile tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Oltre alla comprensibile rivalità tra le due insegnanti è ben noto che non scorra buon sangue.

In più di un'occasione i modi molto diretti, a volte rigidi, della Celentano hanno provocato la reazione degli altri maestri, specialmente di Lorella. Ebbene, nella puntata di martedì 13 aprile il clou è rappresentato dal guanto di sfida che Alessandra Celentano ha lanciato contro Martina. Questa ha avuto una reazione a dir poco negativa. In suo soccorso sono giunti sia Alessandro che la stessa Cuccarini. Ma il 'patatrac' non è stato evitato.















Alessandra Celentano ha sfidato Martina, ma la ballerina di latino-americano è stata costretta a rifiutare. Prima, però, si è sfogata perché avrebbe voluto accettare la sfida, nonostante non avesse praticamente alcuna possibilità. Anche Lorella Cuccarini ha ribadito che non avrebbe accettato l'invito della Celentano. Ma Martina non è stata l'unica ad essere messa in sfida. Raffaele infatti è stato a sua volta sfidato da Rudy Zerbi.















Raffaele deve vedersela con Deddy su un pezzo a scelta di Domenico Modugno. Una sfida molto intrigante su uno dei mostri sacri della musica italiana. Tornado a Martina, Lorella Cuccarini ha deciso di incontrare sia lei sia Alessandro. L'insegnante di danza ha spiegato ai due ballerini di aver fatto una controproposta alla Celentano: dal momento che nel pezzo c'è una base classica perché non far disputare la sfida ad Alessandro?









La proposta stata ben accolta dai ragazzi, per la gioia della stessa Martina che poco prima aveva commentato la vicenda con un eloquente “Ho fatto una figura di…”. Prima di cantare vittoria, tuttavia, bisognerà attendere il verdetto della Celentano che potrebbe anche non accettare questa modifica della sfida. In ogni caso Martina ha già commentato: “Già mi immagino la Celentano che dirà ‘fai di tutto per proteggere’ Martina”. Avrà ragione?

