Una notizia terribile ha colpito l’ex corteggiatrice di Davide Donadei a ‘Uomini e Donne’, Beatrice Buonocore. La ragazza è stata infatti travolta da un gravissimo lutto, che le ha stravolto negativamente la giornata. L’annuncio è stato fatto dalla diretta interessata attraverso una storia, pubblicata sul suo profilo Instagram. Non è possibile leggere pubblicamente le risposte dei suoi follower, ma siamo sicuri che avrà ricevuto un grandissimo affetto dal popolo del web.

Recentemente era tornata a parlare proprio di Davide: “Tante cose vanno male alla fine, io sono stata male nelle prime due tre settimane ma poi te ne fai una ragione. Pensi che magari lui si doveva trovare quella giusta e quella giusta non ero io…evidentemente magari neanche lui era quello giusto per me. La cosa bella di Uomini e Donne é il vedersi poi, nel senso che fai le cose, magari ti dimentichi. Riguardavo le puntate e pensavo che a Davide avrei detto tante di quelle cose in più che non ho detto”. (Continua dopo la foto)















La grave perdita ha colpito la sua famiglia, che purtroppo ha dovuto fare i conti con questa situazione. Una notizia che mai nessuno vorrebbe apprendere, ma che purtroppo ha causato un dolore immenso in Beatrice Buonocore. Le parole utilizzate dalla ragazza sono state bellissime, infatti questa persona è stata davvero speciale nell’arco della sua vita. Una figura importantissima, della quale sentirà maledettamente la mancanza. Un addio a parole corredato anche da una bellissima foto. (Continua dopo la foto)















Beatrice Buonocore ha dovuto salutare per l’ultima volta la sua adorata nonna: “C’è una ragione per ogni cosa. Anche alla morte c’è una ragione. E anche all’amore perduto. Se la morte ce lo porta via rimane sempre un amore. Assume una forma diversa, nient’altro. Non puoi vedere la persona sorridere, non le porti da mangiare, non le arruffi i capelli. Ma quando questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza. La memoria. Essa diviene tua compagna. Tu l’alimenti, tu la serbi”. (Continua dopo la foto)









Beatrice Buonocore ha concluso così il suo post straziante: “Tu ci danzi insieme. La vita deve avere un termine, l’amore no. Ciao nonnina, guardaci da lassù, ti voglio bene”. E ha aggiunto un cuore rosso. L’immagine postata fa riferimento ad una piccola Beatrice in compagnia dell’amatissima nonna. Un lutto molto pesante per l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi.

“Vie legali”. Bufera su Antonella Elia, Samantha De Grenet pronta alla guerra: “Stai passando il segno”