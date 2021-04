Amadeus, dove eravamo rimasti? Avevamo lasciato il noto conduttore alle polemiche su quello che è stato, senza dubbio alcuno, uno dei Festival di Sanremo più complicati di sempre. Polemiche legate ai duri attacchi ricevuti da Ama e dal suo collega ed amico Fiorello ai quali gli stessi protagonisti della kermesse aveva ribattuto in modo sferzante: basta così, sicuramente non saremo noi a condurre ancora il festival l’anno prossimo.

Tra favorevole e contrari al modo di dirigere il festival il pubblico si è spaccato. Ma la verità è che un Sanremo senza pubblico partiva comunque insolito, col freno a mano tirato, in una parola monco. Certo Amadeus ha altri programmi e progetti a cui pensare, la sua presenza in tv non è a rischio. Quello che però è a rischio è la sua incolumità in un lavoretto casalingo che, mentre la moglie Giovanna Civitillo riprendeva il tutto, si stava per trasformare in un incidente serio. (Continua a leggere dopo la foto)















Giovanna riprende il marito mentre è intento a cambiare una lampadina. Un lavoro nel quale evidentemente Amadeus non eccelle. E infatti nel video postato dalla coppia su Instagram Giovanna chiede: “Che stai facendo?”. “Sto cambiando una lampadina perché si è fulminata” risponde un Ama concentratissimo. Effettivamente, come anche qualche follower nota, il tipo di lampadina che il conduttore sta maneggiando sono più difficili da cambiare rispetto alle classiche… (Continua a leggere dopo la foto)















“Io odio queste lampadine – spiega nel video Amadeus – perché io sono per le lampadine che si avvitano e si svitano, perché sono più semplici. Queste le devi mettere a incastro e si spaccano” Poco dopo il conduttore prende un tovagliolo per evitare guai e inserisce la lampadina. E luce fu, con tanto di complimenti da parte della simpatica Giovanna “Incredibile … mio marito ha cambiato una lampadina💡senza fare troppi danni 😂 #celapuoifare #mancanolebasi”. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Tutto bene quindi? Mica tanto. Più di un follower fa notare che la procedura seguita da Amadeus è stata tutt’altro che esemplare. “Ama queste alogene non le toccare con le mani sennò durano di meno, e spegni l’interruttore che poi altro che scossa” dice uno. Mentre un altro fa: “Ama, si tocca sempre con il tovagliolo perché il grasso delle dita delle mani potrebbe farla esplodere. 😂 magari la prossima volta spegni l’interruttore”. Consigli più che saggi. Per stavolta è andata bene, ma, Ama, per favore, non ci provare di nuovo!

“Due nomi enormi sul palco”. Sanremo 2021, è lo stesso Amadeus a darne notizia