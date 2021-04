Un rientro in Italia piuttosto stanco, quello di Daniela Martani dall’Isola dei Famosi. Come ha già affermato lei stessa, la ex naufraga non ha mica smesso di seguire le mille peripezie dei suoi ormai ex compagni di spiaggia. E come ogni personaggio dello spettacolo che si rispetti, Daniela è solita commentare l’Isola dai social, comodamente seduta sul divano di casa propria.

Per quanto la riguarda, lei sarebbe già in studio in compagnia di Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e del pubblico. Ma il rincaso dall’Honduras prevede una quarantena di 14 giorni, per scongiurare un eventuale contagio covid. E quindi via libera ai commenti della Martani, anche s equesta volta le parole son state piuttosto pesanti. (Continua dopo le foto)















I commenti di Daniela Martani si sono fatti sentire anche in occasione dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi, e questa volta le parole sono volate pesanti su Awed. I tweet di Daniela Martani non perdonano mai, nella fattispecie se il contenuto è esplosivo già di partenza. Insomma, la critica è diretta al suo ex compagno di avventura e youtuber Awed, che a quanto pare, secondo la no-vax pur di diventare famoso sarebbe disposto a tutto. Anche a una cosa in particolare. (Continua dopo le foto)























“Awed pur di andare avanti si venderebbe pure la madre. Falso!“, queste le parole twittate da Daniela Martani. Awed é stato chiamato da Ilary per un confronto con Vera Gemma, giunta a Playa Palapa e sensibilmente delusa dal giovane dopo che proprio lui ha un po’ rinnegato il loro legame con gli altri naufraghi. (Continua dopo le foto)

I due infine hanno chiarito e hanno deciso di ricominciare da capo. Ma non è tutto, perché oltre ad Awed, la Martani ha beccato anche Francesca Lodo: “Ma l’antipatia della Lodo?“, con cui ricordiamo ha avuto una lite piuttosto accesa proprio all’Isola dei Famosi.

Rivoluzione Ilary Blasi: si presenta così all’Isola dei Famosi. Impossibile non notare il dettaglio del look